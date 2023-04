Arrampicata. 7″17: Beatrice Colli firma il nuovo record italiano Speed

La lecchese vince nella seconda prova di Coppa Italia Speed

Bella gara anche per Vera Missaglia (Ragni di Lecco) che sfonda il muro dei 10″

LECCO – Seconda prova di Coppa Italia Speed sabato a Faenza e per i Ragni di Lecco ottima prova di Vera Missaglia che nella finale a 16 sfonda finalmente il muro dei 10″. Vera è ora 11^ nella classifica di Coppa Italia Speed 2023, la giovane della squadra di arrampicata sportiva dei Ragni si allena sistematicamente con la campionessa lecchese Beatrice Colli. Un po’ contratte sia Alice Marcelli che Margherita Giudici, ancora alla ricerca dell’assetto migliore.

Strepitosa Beatrice Colli (giovane di Colico cresciuta con i Ragni ora nella Fiamme Oro) anche se insoddisfatta per alcune sbavature tecniche. Prima ritocca il suo record italiano portandolo da 7″21 a 7″19 in qualifica, dove peraltro aveva anche firmato un 7″31. Poi, in semifinale, fa segnare un 7″30 e in finale uno strepitoso 7″17, che vale di nuovo il record italiano. Domani partirà per un mese di tappe di Coppa del Mondo: Seul, Jacarta e Salt Lake City (QUI IL VIDEO DEL 7″17 FATTO SEGNARE IN FINALE).

“Abbiamo lavorato tantissimo, o meglio ha lavorato lei, io e Yuri che la alleniamo, abbiamo solo studiato – ha detto l’allenatore Fabio Palma -. E’ la sua centesima gara in 4 anni, fra Italia e internazionali, dal 2019; considerando però che nel 2020 ce ne sono state solo 4… cento week end di gare, più una quarantina nel 2018 e certamente più di 20 nel 2017, nostro primo anno agonistico. Lo considero un po’ un traguardo intermedio dopo i mesi autunnali e invernali. Abbiamo anche smaltito la non vittoria a Modena in Coppa Italia Boulder dopo la qualifica dominata, ma è stata una batosta che ha aggiunto furore agonistico. Stiamo lavorando su tanti tanti dettagli. E, come al solito, ringrazio anche il Politecnico di Lecco per il climbing wall, fondamentale, e il Laboratorio dello Sport”.