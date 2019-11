Arrampicata: a Lecco sta crescendo una… generazione di fenomeni

Oltre 40 agonisti, la squadra dei Ragni punta in alto

“Con tutti questi giovani talenti le prospettive non hanno limiti”

LECCO – Coordinazione e forza esplosiva. Il lancio è un movimento dinamico che non è semplice spettacolo fine a se stesso. In arrampicata è essenziale per superare tratti senza prese. Appena entrati nella palestra di via Carlo Mauri assistiamo (con un certo stupore) al gesto atletico di un ragazzino che avrà si e no 14/15 anni.

“Hai visto? E’ impressionante. Qualche anno fa certe cose le vedevi solo nelle gare dei big, adesso ci sono questi ragazzini che crescono a una velocità impressionante”. Fabio Palma, insieme a Marina Pauli e Simone Tentori, è uno dei tre allenatori che seguono la squadra di arrampicata sportiva dei Ragni di Lecco.

La squadra conta oltre 40 agonisti dagli otto anni in su anche se ad arrampicare in palestra si può cominciare molto prima

“Qui cominciamo a fare corsi sin dai 3 anni, poi a gareggiare si comincia intorno ai 7/8 anni, a quell’età è ancora tutto un gioco ma è già un primo passo nel mondo dell’agonismo”.

La squadra ha cominciato la sua attività una decina di anni fa con un gruppetto ristretto di promettenti atleti. Oggi, però, si sta vivendo un vero proprio boom

“Siamo una delle squadre più numerose d’Italia, oltre 40 atleti che sono riusciti a ottenere negli ultimi anni ottimi risultati a livello giovanile e ora si affacciano al mondo Senior. Proprio poche settimane fa siamo riusciti a vincere la classifica nazionale a squadre nonostante siamo una delle formazioni più giovani in Italia”.

Un impegno che è cresciuto a dismisura con il moltiplicarsi delle gare

“Ci siamo organizzati molto meglio e anche gli allenamenti vengono studiati con cura, posso dire che probabilmente a casa lavoro più che in palestra. E poi ci sono le trasferte per andare a disputare le gare: gare regionali, coppa italia… nove mesi all’anno siamo in giro tra Nord e Centro Italia”.

Oggi, già a 14/15 anni, gli atleti sono molto competitivi e possono confrontarsi con i big

“Abbiamo Beatrice Colli che è già nel giro della nazionale e, subito dopo, ci sono Samuele Bonfanti, Valentina Arnoldi e Giulia Rosa che hanno ottime possibilità. Cos’è l’arrampicata? Gli allenamenti sono molto duri e intensi ma c’è una grande varietà nella gestualità che lo rende uno sport poco ‘usurante’ a livello mentale e molto completo. Non manca la parte divertente perché la situazione cambia sempre”.

Arrampicata che, calata in un contesto come quello lecchese, ha una importanza massima

“Sia per la tradizione che ha Lecco e sia perché ci sono 40 atleti, tra bambini e adolescenti, che ottengono ottimi risultati. Siamo la prima squadra italiana in uno sport che, secondo i dati Coni, è tra i più importanti, se non il più importante, a livello di espansione”.

I bambini si divertono moltissimo e la squadra dei Ragni non riesce a soddisfare tutte le richieste

“Gli spazi purtroppo sono piccoli, proprio per questo nei week-end ci troviamo spesso a viaggiare per raggiungere strutture più grosse. Diciamo che questa palestra potrebbe essere tranquillamente cinque volte più grande per poter soddisfare le esigenze degli agonisti e dei normali utenti che vengono ad arrampicare. Se gli spazi fossero maggiori avremmo sicuramente più bambini e più utenti. E’ un grandissimo risultato essere riusciti a conquistare il campionato italiano a squadre contro formazioni che hanno a disposizione strutture molto più ampie”.

Fabio Palma allena i ragazzi dagli 11 anni in su. Ha appena scritto il libro “Allenare i giovani all’arrampicata sportiva”

“Studiando le nuove metodologie di allenamento che si adottano negli sport professionistici, soprattutto americani, e che hanno un po’ rivoluzionato il discorso preparazione fisica, ho buttato giù una serie di appunti che sono diventati un libro. Oggi gli allenamenti dei giovani e giovanissimi devono prevedere la coordinazione fra gli ingredienti principali e la preparazione fisica è completamente diversa rispetto a qualche anno fa”.

Marina Pauli, allena gli atleti più piccoli. Cosa serve?

“Di sicuro ci vuole tanta pazienza e poi bisogna essere capaci di trasformare in passione quella che all’inizio è solo curiosità, senza mai far mancare l’aspetto ludico. E’ importante non creare pressioni e avvicinarli alle gare mantenendo un ambiente sereno, proprio per questo con i nostri agonisti facciamo dei percorsi di psicologia dello sport per permettergli di riconoscere e dare un nome alle proprie emozioni”.

Simone Tentori è un atleta che gareggia ad alti livelli ma ha deciso di dedicarsi anche all’allenamento

“Quando ho cominciato a gareggiare 8 anni fa eravamo solo 5/6 atleti e in questi anni siamo riusciti a costruire qualcosa di importante nei numeri e nei risultati. Sono al mio primo anno da allenatore: è bello vederli crescere e, sicuramente, cercare di riuscire a trasmettere le mie esperienze da atleta è un nuovo stimolo”.

L’arrampicata è uno sport consigliato a tutti

“Dai 3 anni in su tutti possono arrampicare. C’è stata una evoluzione pazzesca di questo sport e abbiamo ragazzini che, a 7 anni, fanno cose che qualche anno fa quelli di 30 anni che gareggiavano ad alti livelli si sognavano – conclude Palma -. Con tutti questi talenti molto giovani anche le prospettive non hanno limiti”.