Arrampicata. Alice Marcelli d’argento ai Campionati Europei Giovanili

Ottimo risultato per la lecchese protagonista in Francia nella specialità Speed

La giovane climber dei Ragni di Lecco si è portata a casa anche la Coppa Europa assoluta

LECCO – Erano 14 i velocisti azzurri che avevano agguantato un pass per la fase finale dei Campionati Europei Giovanili specialità Speed. La scorsa settimana in Francia sono arrivati 2 argenti e 4 bronzi per la squadra azzurra.

Nella Under 16 femminile, splendido risultato per la lecchese Alice Marcelli, atleta della squadra dei Ragni. Dopo il titolo di Campionessa Mondiale, conquista anche quello di Vice Campionessa Europea, conquistando l’argento e portandosi a casa anche la Coppa Europa assoluta.

Il DT di specialità Aldo Reggi è orgoglioso dei risultati della squadra azzurra: ”Stagione conclusa per la squadra Giovanile Speed con ottimi risultati: 6 medaglie e 7 podi di circuito in Coppa Europa. È mancato l’oro per una serie di situazioni imprevedibili che fanno parte della spettacolarità della Speed. Però la nota positiva che in questo finale di stagione molti ragazzi hanno migliorato il proprio personale e questo fa ben sperare per l’inizio del prossimo anno. Anno ottimo come risultati anche per il titolo di Campionessa Mondiale U16 vinto da Alice Marcelli in Cina, quindi un bilancio decisamente positivo”.