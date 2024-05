Arrampicata. Alice Marcelli è la nuova Campionessa Lombarda Speed

Doppio impegno nel week-end per l’atleta dell’Asd Ragni di Lecco

La giovane Under 16 nel Campionato Regionale Assoluto ha ritoccato il personate a 8.37

LECCO – Intenso week-end di gare per Alice Marcelli della Asd Ragni di Lecco impegnata sabato scorso in Coppa Italia Speed presso la palestra Urban Wall di Pero e domenica nel Campionato Regionale Assoluto presso il centro sportivo Solid di Buccinasco. Anche stavolta il doppio impegno ha motivato Alice e i suoi risultati sono stati eccellenti: 7° posto assoluto sabato dove ha dovuto arrendersi ai quarti di finale solo alla compagna Beatrice Colli (che nella stessa gara ha fatto registrare anche il nuovo record italiano).

“Beatrice è stata da stimolo per Alice per poter abbassare il suo record personale a 8.41, miglior prestazione annuale nella sua categoria Under 16, finendo anche con un ottimo 3° posto nella classifica di Coppa Italia giovanile, classifica riservata alle categorie Under 16 e 18, che consolida il suo secondo posto assoluto di Coppa in attesa dell’ultima tappa di Bologna a giugno – ha spiegato il suo allenatore Alessandro Biggi -. Domenica mattina prima le qualifiche e poi la finalissima col suo nuovo, ottimo, personale a 8.37″.

La Speed è, a detta degli esperti, la disciplina olimpica con la più rapida evoluzione nelle performances e giova ricordare che questo tempo nel 2021 avrebbe perfino consentito una finale a 16 mondiale assoluta. Oggi ci vuole un secondo in meno ma Alice è solo Under 16…