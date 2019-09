Arrampicata. Beatrice Colli è vice campionessa italiana assoluta Speed

A soli 14 anni Bea si conferma tra le migliori in Italia

Nuovo importante risultato per l’atleta dell’Asd Ragni di Lecco

LECCO – Beatrice Colli, a soli 14 anni, si laurea vice campionessa italiana assoluta nella specialità speed. Decima ai mondiali giovanili di Arco dove era fra le grandissime favorite, Bea non ha impiegato molto a smaltire delusione e tensioni: sette giorni sono bastati per ricaricare le pile e arrivare a un argento assoluto straordinario.

“Questa settimana, dopo il mondiale, Bea ha avuto un solo giorno di riposo perché il terzo week end di settembre è impegnata nei campionati europei di Boulder – hanno spiegato i tecnici dell’Asd Ragni di Lecco -. Ha svolto una settimana di allenamenti molto pesanti sulla forza e venerdì ha recuperato in vista del campionato italiano speed”.

“Siamo stati bravi o fortunati o tutte e due: ha fatto un’ottima qualifica, quarti di finale sofferti e una semifinale bellissima e super tirata. In finale non poteva vincere se non per errore dell’avversaria, ma certo vogliamo migliorare anche nella speed – hanno continuato gli allenatori -. Gareggiando sia in Speed che in Boulder e nelle gare internazionali la sua stagione agonistica dura praticamente tutto l’anno e stiamo valutando di aggiungerci anche la lead (corda), perché scala molto bene. Essenziale sono la serenità e la programmazione e Bea sa che da noi, come società, non ha nessun obbligo se non quello di impegnarsi e, quanto a impegno, non è proprio seconda a nessuno”.

Oltre al campionato europeo giovanile Boulder di settembre a Bressanone, Bea avrà ad ottobre il campionato europeo giovanile Speed a Mosca. Ad ottobre compierà 15 anni e dal primo gennaio 2020 sarà papabile per le coppe del mondo Senior.