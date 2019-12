Arrampicata. Beatrice Colli è vice campionessa lombarda di corda

La stagione dell’atleta dei Ragni non conosce pause

Sul podio con le mani e la maglietta sporche di magnesite…

LECCO – Si stava allenando in Boulder quando l’hanno chiamata per la premiazione di vice campionessa lombarda di corda, Beatrice Colli non conosce pause.

“Ha vinto titoli internazionali e nazionali ma questa Coppa, anche se solo lombarda, è significativa perché la corda, o Lead, è la sua terza specialità, anche se in falesia nelle sue pochissime uscite ha salito il 7b a vista e 8a in pochi tentativi” hanno raccontato i tecnici della piccola promessa della squadra di arrampicata sportiva dei Ragni di Lecco.

Nella finale anche Valentina Arnoldi, Giulia Rosa e Iris Bielli, mentre fra i maschi Simone Scarparo e Fancesco Mauri hanno centrato il turno finale.