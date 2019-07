Arrampicata. Beatrice Colli incontenibile, nuova vittoria in Coppa Europa Speed

L’atleta dei Ragni di Lecco vince anche in Polonia

“Attualmente è prima nel ranking europeo di Speed”

LECCO – Beatrice Colli vince la seconda la seconda prova di Coppa Europa Speed categoria Youth B (Under 16) bissando il primo posto ottenuto in maggio a Mezzolombardo.

La trasferta in terra polacca, a Tarnow, ha portato un nuovo risultato di prestigio alla squadra di arrampicata sportiva dei Ragni di Lecco.

“Bea ha vinto le qualifiche con il tempo di 8″94, quarta volta che scendeva sotto i 9″, e ha poi controllato il quarto di finale e poi la semifinale con il pur ragguardevole crono 9″24 – spiegano i tecnici dei Ragni -. In finale, pur rallentando alla fine e con una partenza non perfetta, ha vinto con il tempo di 8″92. Si tratta di tempi di valore mondiale. Attualmente è prima nel ranking europeo di Speed”.

Poco più di due settimane fa Bea, 14 anni, aveva salito il suo primo 8a in falesia, mentre è importante sottolineare che la sua specialità preferita è il Boulder, dove fa parte della Nazionale.

“Pensiamo che Bea potrebbe fare molto bene anche in Lead, e adora il Boulder – concludono i tecnici -. Questo, però, è il momento di gustarci in pieno questa sua seconda vittoria in campo internazionale”.

Per ottenere questi risultati la piccola Beatrice si allena sei giorni su sette, a casa “a secco” e nella palestra dei Ragni, e a fine maggio si è anche laureata Campionessa Italiana di categoria, sempre in Speed.