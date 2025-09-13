Arrampicata. Beatrice Colli vince l’ultima gara di Coppa Europa Speed

Come successione di tempi, è stata una delle migliori gare della lecchese

La forte atleta tra una settimana sarà in partenza per il Campionato del Mondo di Seoul

LECCO – Beatrice Colli vince l’ultima gara di Coppa Europa di arrampicata sportiva Speed ad Amburgo imponendosi in finale sull’altra atleta olimpica Capucine Viglione. Entrata in finale con 6”94, Bea aveva vinto ottavi di finale e quarti di finale con lo stesso tempo di 7”19, per poi superare Sara Strocchi con 7”01 in semifinale e fermando il cronometro ancora a 7”01 in finale.

“Peccato, potevo fare il record, sono un po’ scivolata a metà”. E’ stata, come successione di tempi, una delle migliori gare di sempre di Bea, che ieri aveva “festeggiato” l’anniversario dell’operazione al tallone. Dopo i primi travagliatissimi sei mesi, Bea ha ricominciato con la Speed a metà marzo, e l’anno di transizione l’ha vista sempre in finale tranne che in Coppa del Mondo a Bali.

La forte arrampicatrice lecchese, tra una settimana sarà in partenza per Seoul per il Campionato del Mondo.