Juri Villa, all’esordio in campo internazionale, gareggerà in Lead e Speed, Beatrice Colli in Speed

L’appuntamento è in programma a Voronezh ai primi di Maggio

LECCO – Beatrice Colli in Speed e Juri Villa in Lead e Speed sono stati convocati per i Campionati Europei giovanili di arrampicata sportiva che si terranno a Voronezh (Russia) ai primi di Maggio.

“Ai trial di Marzo Bea e Juri avevano partecipato a tutte le tre le specialità, mentre Valentina Arnoldi e Giulia Passini, anch’esse Nazionali giovanili, a quelli di Lead e Boulder – spiegano i tecnici della squadra di arrampicata dei Ragni -. Due incertezze di Bea hanno precluso la convocazione in Boulder, mentre Juri, in realtà, si era classificato, unico nazionale italiano in questo, a tutte e tre le specialità. Ma visto che i campionati si svolgeranno in 4 giorni di gara, i tecnici azzurri hanno preferito non sovraccaricare il giovane, 15 anni, talento dei Ragni”.

Per Beatrice una gara internazionale, anche se ha solo 16 anni, non è più una novità, per Juri è l’esordio dopo 12 mesi di crescita tecnica continua. Sabato scorso ha salito il suo secondo 8b in falesia, in sole tre ore, vincendo il giorno dopo la gara Lead regionale. Di sicuro i compagni di squadra e tutta la città hanno già cominciato a fare il tifo per loro.