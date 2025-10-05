Arrampicata, Colli trionfa ai Campionati Italiani Speed: è il 4 ° titolo nazionale

Bea Colli si conferma la numero uno in Italia

Soddisfazioni anche per Alice Marcelli, che chiude in terza posizione

ARCO DI TRENTO – Spettacolo e velocità pura ai Campionati Italiani Speed 2025, andati in scena ieri, sabato 4 ottobre, ad Arco di Trento. Una giornata di gare entusiasmante, con duelli serrati e tempi di altissimo livello che confermano la continua crescita del movimento italiano dell’arrampicata veloce.

A conquistare il titolo tricolore sono stati Luca Robbiati e la lecchese Beatrice Colli, protagonisti di prove impeccabili e cronometraggi che non lasciano dubbi sul loro valore.

Colli ancora regina: quarto titolo italiano

Nella categoria femminile, Beatrice Colli si conferma la numero uno in Italia, vincendo il suo quarto titolo nazionale con l’incredibile tempo di 7”06 in finale. Una prestazione che non ammette repliche. L’ultima sfida ha visto la lombarda affrontare Sara Strocchi, autrice di un percorso notevole ma sfortunata in finale: un errore e una caduta hanno spianato la strada al trionfo di Colli.

Alle loro spalle, la lotta per il bronzo è stata altrettanto combattuta. Alice Marcelli e Giulia Randi si sono contese il terzo gradino del podio, ma una caduta di Randi ha consegnato la medaglia di bronzo ad Alice.

Lecco domina: “Un sogno mondiale”

Il successo di Beatrice Colli conferma ancora una volta la forza del team lecchese. L’allenatore Fabio Palma, visibilmente soddisfatto, ha commentato così la giornata: “Con la terza posizione di Alice Mandello Lecco è stata davvero ‘über alles’, nonostante la mancanza di una struttura Speed ufficiale. Che sogno sarebbe una Coppa del Mondo a Lecco, con 10.000 persone alla Piccola…ma ci accontentiamo di girare il mondo e provare a salire sul tetto del mondo. A vent’anni, Bea ha già 4 ori italiani, un argento e un bronzo: un percorso straordinario”.

Soddisfazione anche per Alice Marcelli, che ha conquistato un prestigioso terzo posto nonostante una settimana complicata. Il suo allenatore, Alessandro Biggi, ha raccontato il dietro le quinte della gara: “Alice non era nelle migliori condizioni fisiche: la scorsa settimana ha avuto influenza, mal di testa, mal di gola e pressione bassa. Gli allenamenti sono stati difficili e non ci eravamo dati troppe aspettative. L’obiettivo minimo era entrare nelle finali e magari nei quarti, ma poi è successo qualcosa di magico: le avversarie hanno commesso errori e Alice ha saputo approfittarne con intelligenza e grinta. Si è fermata solo in semifinale contro Beatrice, e ha chiuso con un bellissimo terzo posto assoluto”.

Questa edizione dei Campionati Italiani Speed ad Arco di Trento ha mostrato un livello tecnico notevolmente cresciuto, con tempi sempre più vicini agli standard internazionali. Un segnale forte per l’intero movimento italiano, che guarda già con ambizione alle prossime tappe del calendario mondiale.