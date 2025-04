Arrampicata. Coppa del Mondo Speed in Cina, Beatrice Colli arriva in finale

La forte atleta lecchese si è fermata agli ottavi di finale

Battuta dalla Campionessa Mondiale indonesiana Kusuma Dewi

LECCO – Si è chiusa ieri a Wujiang, in Cina, la prima prova di Coppa del Mondo Lead e Speed. ​​Ottime notizie dai 13 azzurri coinvolti in questa competizione, che hanno dimostrato concentrazione, determinazione e un buono stato di forma.

Il risultato delle qualifiche Lead è stato un eccellente en plein per gli azzurri che hanno tutti conquistato l’accesso alla semifinale. Nella sfida di Coppa del Mondo Speed due gli azzurri che in qualifica hanno strappato il pass per la fase finale: la lecchese Beatrice Colli al 15° posto (con 7,11″) e Matteo Zurloni in 11° posizione (5,11″).

In finale i nostri atleti hanno dovuto affrontare avversari di altissimo livello e si sono battuti con onore: Beatrice Colli ha terminato la sua gara agli ottavi di finale (7,25″) contro la Campionessa Mondiale indonesiana Kusuma Dewi; Matteo Zurloni è uscito di scena ai quarti con un tempo di tutto rispetto (5,03″), contro l’ex primatista del mondo Katibin.

La finale ha riempito di gioia il pubblico locale, infatti sul podio è salita una doppietta cinese (Shaoqin Zhang e Jianguo Long). Ha conquistato l’argento l’ucraino Ilchyshyn e il bronzo l’indonesiano Katibin. Sono salite sul podio femminile assieme a Zhang la coreana Jeong, argento, e l’altra cinese Deng, bronzo.

E adesso la mente è già rivolta alla tappa di Bali 2-4 maggio, che vedrà nuovamente in scena i nostri azzurri specialisti di difficoltà e di velocità.