Arrampicata. Giulia Passini è campionessa regionale Under 16

La squadra dei Ragni brilla nella gara boulder di Brescia

Secondo posto per Valentina Arnoldi, Juri Villa e Anna Aldè

LECCO – Al termine della seconda gara di qualificazione per i campionati italiani giovanili, specialità Boulder, Giulia Passini si è laureata campionessa regionale Under 16 femminile, all’esordio nella categoria e in maniera davvero clamorosa andando al di là di ogni pronostico.

“Terza a Milano a inizio dicembre, Giulia ha vinto a Brescia, nella gara più dura mai organizzata in Lombardia non solo a livello giovanile – raccontano i tecnici -. Una prestazione superba, che per la nostra squadra è diventata trionfo grazie anche al secondo posto di Valentina Arnoldi, sempre nella U16f, al secondo di Juri Villa, U16m (anche lui all’esordio in categoria) e al secondo di Anna Aldè, U20f”.

Ottime anche le prestazioni di Vera Missaglia, quinta, e Francesco Locatelli, sesto: “Buone quelle di tutti gli altri atleti che hanno battagliato su problemi da livello senior di semifinale Coppa Italia con una resilienza davvero encomiabile”.

“La vittoria di Giulia è qualcosa di memorabile e sicuramente è un risultato che conferma certe sensazioni, ovvero che si può pensare a obiettivi nazionali difficili ma non impossibili. E così anche per Juri e Anna. Valentina e Giulia Rosa già hanno fatto un’ottima stagione di Coppa Italia Lead e hanno affiancato Bea (Beatrice Colli) nel gareggiare ad alti livelli, e abbiamo parecchi maschi che possono fare lo stesso – raccontano gli allenatori della squadra di arrampicata sportiva dei Ragni di Lecco -. Quella di Brescia è stata una gara spartiacque, un qualcosa che non era mai avvenuto prima: una gara con boulder di semifinale di Coppa Italia assoluta, o semifinale di Coppa Europa giovanile. Molte squadre e atleti ne sono stati annientati, i nostri hanno superato sconforto e difficoltà che sembravano ben oltre lo standard con una tenacia e con dei finali clamorosi. Siamo entusiasti e non ci resta che proseguire su una strada che per loro è certamente molto impegnativa ma che hanno abbracciato con gioia”.