Arrampicata. Giulia Rosa domina nelle due tappe del Campionato Lombardo Boulder

La palestra Lezard di Mozzate ha ospitato nella giornata di ieri, domenica 18 gennaio, la seconda delle due prove

MOZZATE (CO) – La palestra Lezard di Mozzate (CO) ha ospitato nella giornata di ieri, domenica 18 gennaio, la seconda delle due prove che hanno assegnato il titolo di Campionato Lombardo 2026 Boulder. Nella magnifica struttura, degna di una tappa di Coppa del Mondo, erano impegnati Under 19, Under 21 e Senior.

Trionfo da dominatrice di Giulia Rosa, arrampicatrice dei Ragni di Lecco, che fra le donne ha vinto entrambe le prove. Secondo e terzo posto per altri due Ragni: Davide Torroni (primo nella prima prova, ieri terzo) e Tommaso Trombacco, ieri straordinario secondo e quindi in grande rimonta dopo il settimo posto della prima prova.

L’evento ha fatto registrare anche una grande partecipazione di pubblico, la palestra di Mozzate si conferma, insieme a Curno, la miglior palestra lombarda insieme alle quattro enormi di Milano e a quella di Brugherio, ed è gran merito dell’associazione di giovani aver creato una realtà contemporanea così eccellente partendo dalla prima piccola struttura del 1987 (allora la prima lombarda).