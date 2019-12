Arrampicata. I giovani Ragni alla caccia dei pass per i campionati italiani

Medaglia di bronzo per Passini, Rosa e Bonfanti

Si è aperta la stagione agonistica giovanile 2019-2020

LECCO – Si è aperta la stagione agonistica giovanile 2019-20 con la prima delle sei gare che, due per specialità (Boulder, Corda e Speed), daranno il pass per i Campionati italiani giovanili. L’anno scorso la squadra dei Ragni ha portati ben 16 atleti, un record lombardo, e quest’anno deve fare i conti col passaggio alle categorie superiori di diversi atleti.

Il calendario ha visto aprire col Boulder, ed eccezionale è stata l’entrata in scena di Giulia Passini fra le Under 16: già dominatrice della categoria Under 14, si è classificata terza. Un podio di buon auspicio per il resto della stagione, che la vedrà anche cimentarsi nella Coppa Italia Boulder e Lead assoluto. Anche Giulia Rosa, veterana dei podi e già in buona luce nelle Coppa Italia, ha lottato per la vittoria nella sua nuova categoria, Under 18, centrando il bronzo. Ed evidentemente era il terzo posto il miglior obiettivo della giornata, visto che prima proprio Giulia Rosa si è vista fermata dallo scadere del tempo delle due ore per l’argento (mancavano due prese, meno di 5 secondi…) e poi Samuele Bonfanti si è visto soffiare il secondo posto all’ultimo secondo.

Molto vicini al podio anche Juri Villa, anche lui entrato fra gli Under 16, Valentina Arnoldi, Marco Meinardi e Anna Aldè, discrete le prove degli altri atleti, che hanno anche pagato, per la posizione finale, la partecipazione di forti atleti fuori Lombardia che hanno avuto il permesso di cimentarsi per qualificarsi. Assente Beatrice Colli, già qualificata essendo nazionale, e occhi puntati ora verso la seconda gara, ancora Boulder, il 15 dicembre, a Brescia.