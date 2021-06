Dopo essersi qualificato come decimo e ultimo finalista

Juri Villa sfodera una prova maiuscola: “E’ un grande talento”

LECCO – Fenomenale Juri Villa, alla sua terza gara internazionale dopo i Campionati Europei a inizio Maggio in Russa e, settimana scorsa, la prima prova di Coppa Europa a Imst, specialità Lead. Nel week-end il giovane climber è stato protagonista a Ostermundigen in Svizzera nella seconda prova di Coppa Europa giovanile 2021.

Juri, classe 2006 e quindi categoria Youth B, ieri è entrato come decimo e ultimo finalista dopo le due prove di qualifica, ma stamattina ha conquista l’argento con una grandiosa salita che si arresta alla presa numero 27. Di Alzate Brianza, Juri é tesserato per i Ragni di Lecco e socio del Cai di Inverigo, allenandosi quindi sia a Lecco che a Inverigo in una palestra con prese da gara moderne acquistate dal Cai e dal suo allenatore per gli atleti internazionali dei Ragni.

“E’ un grande talento anche in Speed e Boulder e punta anche ai mondiali di agosto in Russia. Prima, però, lo aspettano altre gare di Coppa Europa Lead e Speed – ha detto il tecnico Fabio Palma -. E’ un grande cervello, sa elaborare situazioni complesse in pochi decimi di secondo ed è dotatissimo dal punto di vista fisico. Si allena dalle 30 ore alla settimana in su, necessarie per questi livelli. E’ agonista da meno di 4 anni ma da gennaio 2020 ha letteralmente cambiato marcia. E’ un promessa sia in chiave Olimpica che in Coppa del mondo Senior. Intanto, questa è la prima grande soddisfazione internazionale”.