Arrampicata. Marcelli e Trombacco in luce ai Campionati Italiani giovanili

A San Martino di Castrozza la seconda giornata tricolore

Prestazioni degne di nota anche per Giulia Rosa (Boulder) e Vera Missaglia (Speed)

LECCO – Gli arrampicatori dell’Asd Ragni di Lecco nello scorso week-end erano a San Martino di Castrozza (TN) per la seconda giornata tricolore ai Campionati Italiani Giovanili di arrampicata sportiva.

Spiccano sicuramente le medaglie d’argento di Alice Marcelli nella Speed U16 e Tommaso Trombacco nella Boulder U18, ma come prestazioni singole Trombacco (Boulder U18), Giulia Rosa quarta nel Boulder U20 e Vera Missaglia quarta nella Speed U18 e capace anche di un 9″55 sono da considerarsi sullo stesso altissimo piano.

“Vittorie e piazzamenti vanno pesati, non solo contati – ha detto l’allenatore Fabio Palma -. Dire invece che Valentina Arnoldi ha l’amaro in bocca è un eufemismo, dopo il secondo posto nelle qualifiche della sua specialità, Lead categoria U20, il quinto finale è una delusione. Ma è colpa mia, c’era bisogno di una tecnica che ho sempre volutamente trascurato e che invece in finale era decisiva. Poi ha conquistato la sua prima finale Boulder, arrivando quinta anche lì e quarta in combinata (come Trombacco… abbiamo collezionato quattro quarti posti)”.

Una menzione da parte del tecnico anche per Tommaso Trombacco: “Un anno fa era solo una vaga speranza, ora con questa prestazione ha conquistato la nazionale per la prossima stagione e lavorerà tutta l’estate anche sulla Lead. Sono totalmente contrario agli obiettivi a breve termine e alla super specializzazione prima dei 17 anni, ragionare su convocazioni, raduni, gare porta a inquinare la crescita. Chiaro che il risultato aiuta, ma è il percorso che conta, se punti tutto al breve trascuri per forza almeno un’altra specialità e anche il miglioramento nei punti deboli. Mi dispiace, infine, che Samuele Bonfanti abbia deciso di non partecipare, le due finali Boulder e Lead erano abbondantemente alla sua portata”.

Alice Marcelli è invece allenata da Alessandro Biggi e Simone Scarparo, ha dimostrato una grande regolarità perché molte della sua categorie erano decisamente più veloci in qualifica, ma poi negli scontri diretti a partire dagli ottavi la musica cambia. Nella Speed è anche importante non sbagliare. Mancava all’appello Beatrice Colli che sarebbe ultimo anno U20 ma era all’estero per le sue coppe del mondo. È ormai da un anno atleta delle Fiamme Oro ma le sue, due o tre, medaglie molto probabili ci sarebbero piaciute lo stesso. Il prossimo week-end toccherà alle categorie U14.