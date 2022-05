Arrampicata. Nell’Under 14 femminile il podio si tinge di “rosso Ragni”

Gara regionale Speed, domenica scorsa, alla palestra Big Walls di Brugherio

Ottimi risultati per gli atleti della squadra di arrampicata sportiva dei Ragni di Lecco

BRUGHERIO – Quella della scorsa domenica a Brugherio (MB) è stata una giornata memorabile per la squadra sportiva dell’Asd Ragni di Lecco. Nella penultima gara del circuito regionale, che decide l’accesso ai Campionati giovanili di Arco, è stata la specialità Speed a farla da protagonista.

La Speed ha già regalato alla nostra squadra grandi soddisfazioni, con titoli regionali a profusione dal 2017 e addirittura quattro titoli italiani, due con Beatrice Colli e due con Samuele Bonfanti. Tuttavia la gara di domenica riesce comunque a diventare storica. Podio tutto Ragni, infatti nella U14, per giunta con tre tempi stratosferici, non lontani dal record italiano di categoria. Sono Margherita Giudici (prima), Alice Marcelli (seconda) e Carolina Beccalli (terza) a dare spettacolo.

La giornata è stata trionfale anche per la vittoria di Vera Missaglia nell’U18 femminile e per i podi di Gregorio Gabaglio (2°), Francesca Giudici (2^) e Samuele Bonfanti (3°) nelle categorie superiori. Podio anche per Greta Di Biase (2^), al suo esordio nella categoria U12. Visti i tempi fatti segnare e il numero di atleti ai vertici della classifica, si può ben dire che la Speed a Lecco può avere un gran futuro!