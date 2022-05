Arrampicata. Nuovo record italiano di Beatrice Colli in Coppa del Mondo Speed

Uno strepitoso 7″40 che vale uno splendido sesto posto finale

L’allenatore Fabio Palma: “Una volontà e una resistenza allo sforzo, ai disagi e alle pressioni che d’ora in avanti è lei il mio esempio”

LECCO – Sesto posto nella terza prova di Coppa del Mondo Speed per Beatrice Colli. Dopo il 13° a Seul e il 7° a Salt Lake City, mercoledì scorso l’atleta della squadra di arrampicata sportiva dei Ragni di Lecco ha anche ricevuto la convocazione per la Coppa del Mondo Boulder di Bressanone, il 10 giugno.

Nella gara di stanotte, sempre a Salt Lake City, Bea è scivolata nella prima gara di qualifica, ma ha stabilito il suo personale di 7″60 nella seconda. Quindi strepitoso record italiano negli ottavi di finale, 7″50, battendo l’equadoregna Rojas, e infine sconfitta con altro record italiano, un clamoroso 7″40, nei quarti di finale, battuta dalla fortissima americana Hunt con un, per ora irraggiungibile, 7″18.

Beatrice Colli negli ultimi 49 giorni aveva spesso battuto il record italiano ma la gara è un’altra cosa: “Abbiano affrontato insieme queste tre gare una in Corea e due negli USA, con in mezzo tre giorni a Roma per diventare professionista e 3 giorni a scuola per finire Interrogazioni e verifiche – ha scritto il suo allenatore Fabio Palma prima della finale -. Solo due allenamenti Boulder, più allenamenti con i pesi possibili, e sedute Speed in Italia e in tre continenti dove ha frantumato il suo personale più volte e fino a 3 decimi in meno. Con viaggi di 10 ore in aereo e oltre 18 complessivi, e una volontà e una resistenza allo sforzo e ai disagi e alle pressioni che d’ora in avanti è lei il mio esempio, il suo maggio 2022, e non più Kobe Bryant o Mayweather o Phelps o Pacquiao”.