Arrampicata, Ragni protagonisti ai Campionati italiani giovanili di Arco

Dopo l’eccezionale vittoria di Beatrice Colli (Speed U16), secondo posto di Giulia Passini (Boulder U14)

“Siamo uno squadrone e speriamo che se ne accorgano in molti anche perché certi talenti non capitano di frequente”

LECCO – Ai Campionati italiani giovanili di Arco, i Ragni si sono presentati con 16 atleti qualificati, seconda squadra italiana (e questo è già un successo) dopo la corazzata di Merano.

Eccezionale la vittoria di Beatrice Colli nella Speed U16 che ha retto la pressione di essere grande favorita, e il secondo posto di Giulia Passini nel Boulder U14 al termine di una splendida finale.

Giulia è poi quarta nella Lead (corda), stesso piazzamento di Juri Villa nella Speed U14. Finale U14 anche per Vera Missaglia nella Lead, Giulia Rosa nella Lead U16, mentre è arrivato molto vicino alle finali di tutte e tre le specialità (Lead, Boulder e Speed) Samuele Bonfanti (U16).

Amaro in bocca per Beatrice Colli e Giulia Rosa nel combattutissimo Boulder U16: a meno di due minuti dalla fine delle due ore di qualifica erano entrambe nella finale a 6, ma con un colpo di coda, validissime avversarie le hanno estromesse entrambe.

Grandi prestazioni anche per Anna Aldè, 9^ nel Boulder U16, e migliori personali prestazioni di sempre per tutti: Marco Meinardi, Alessia Civicchioni, Francesca Giudici, Valentina Arnoldi, Francesco Mauri, Tommaso Mattarelli, Simone Scarparo fra gli U20-18-16. Il piccolo Gabriele Scarparo, infine, si piazza 5° nella Speed U12 e Alice Marcelli fa del suo meglio dopo il passaggio di categoria.

“Avevamo cinque atleti da podio e torniamo con due grandissimi piazzamenti e un ottimo risultato di squadra – hanno detto i tecnici della squadra di arrampicata sportiva dei Ragni -. Certo per battere società come quella di Merano, con strutture enormi e modernissime, o Arco e Brescia, avremmo bisogno di qualcosa di più proprio a livello di struttura, soprattutto ora che abbiamo talenti veri. Possiamo dire con orgoglio che siamo uno squadrone e speriamo che se ne accorgano in molti anche perché certi talenti non capitano di frequente”.

A dimostrazione della bontà dei risultati, nella classifica a squadre i Ragni di Lecco passano dal 25° posto del 2018 al 6° del 2019.