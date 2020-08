Arrampicata. Secondo 8b per Beatrice Colli che sale Thunderstruck al Sasso Alippi (VIDEO)

26 movimenti di dita estremi saliti in 2′

Nuovo exploit per la stellina dei Ragni di Lecco

LECCO – Il video parla da solo. Poche le parole da aggiungere alle immagini di Beatrice Colli che sabato scorso ha salito il suo secondo 8b, Thunderstruck al Sasso Alippi. Una lunghezza liberata da Stefano Alippi negli anni ’90 e ripetuta solo da fortissimi climber maschi come Luca Passini, Giacomo Cominotti, Simone Pedeferri e recentemente anche da Francesco Mauri, altro atleta della squadra giovanile dei Ragni. Sabato scorso la giovane promessa della squadra di arrampicata sportiva dei Ragni di Lecco, ha messo in fila tutti i 26 movimenti di dita estremi saliti in 2′.

“Beatrice Colli, scarpette tagliate dietro dalla Vibram con cui scala da febbraio (quindi, niente tallonaggi ma anche, ve lo assicuro, spinta men che dimezzata in punta… come diavolo faccia a fare cose difficili per giunta su appoggi minuscoli come nel video, mai oltre il centimetro, è stupefacente pure per me…), raggiunge il suo secondo 8b estivo, Thunderstruck al Sasso Alippi – ha detto l’allenatore Fabio Palma -. 26 movimenti di dita spesso al 90% del suo massimale e mai sotto l’80% saliti in 2 minuti con eleganza e fluidità da fuoriclasse. Bea ha ancora 15 anni, ha già molte vittorie in Speed in carriera e ottime prestazioni Boulder, terza nel 2019 nella combinata Europea Under 16. Fino a 8 mesi fa vedeva la roccia soltanto come mezzo di allenamento e non le piaceva, oggi mi chiede quando potrà andare a Ulassai piuttosto che a Ceuse o Voralpsee.