Arrampicata Speed, Alice Marcelli sul podio alla Coppa Europea Giovanile in Austria

L’atleta dei Ragni di Lecco seconda a San Polten

Ora si guarda alla gara del 30 agosto in Slovacchia

LECCO – Grande soddisfazione per i Ragni di Lecco: ad Alice Marcelli è bastato il secondo posto ottenuto nelle qualifiche della tappa di Coppa Europa giovanile Speed a San Pölten, in Austria, per conquistare con una gara d’anticipo la vittoria matematica dell’intero circuito.

A causa del maltempo, infatti, le finali sono state annullate e la classifica è stata stilata in base ai risultati delle qualificazioni. Una decisione inevitabile, visto che il temporale pomeridiano ha reso la parete scivolosa e impraticabile.

Poco male per Alice, che aveva centrato la seconda posizione nelle qualifiche, piazzamento sufficiente per garantirsi il podio di giornata e soprattutto la certezza del successo finale nel circuito continentale. Un risultato di enorme prestigio, che conferma il suo talento: è il secondo anno consecutivo che la giovane atleta lecchese conquista la Coppa Europa giovanile.

“L’ho sentita al telefono, era super contenta” racconta l’allenatore Alessandro Biggi. “Il suo tempo non è stato eccezionale, ma in realtà tutte le atlete hanno fatto registrare cronometri alti a causa delle condizioni del muro. Questo successo è soprattutto il modo migliore per reagire dopo la gara di Helsinki”.

Ora per Alice si aprono scenari ancora più importanti: il 30 agosto sarà al via del Campionato Europeo Assoluto a Žilina, in Slovacchia, pronta a confrontarsi con le migliori atlete del continente.