Arrampicata Speed: Beatrice Colli protagonista a Cracovia nelle nuove World Climbing Series

Quarti di finale nella prova individuale per l’atleta lecchese che sfiora anche il record italiano

Ottimi risultati anche nelle nuove staffette dove conquista il 7° posto nella manche femminile e il 9° posto nella Mixed Relay

CRACOVIA – La nuova era della Speed è iniziata da Cracovia e tra i protagonisti della tappa inaugurale delle World Climbing Series c’è anche la lecchese Beatrice Colli, che ha confermato il proprio valore internazionale in una competizione ricca di novità.

La gara polacca ha infatti segnato il debutto ufficiale della parete a quattro corsie, oltre all’introduzione delle nuove prove a staffetta maschile, femminile e mista, rendendo ancora più spettacolare la disciplina della velocità.

In questo nuovo scenario, l’atleta lecchese ha saputo mettersi in evidenza sia nella competizione individuale sia nelle prove a squadre, confermandosi tra le migliori interpreti italiane della specialità.

Quarti di finale nella gara individuale

La competizione femminile si è aperta con qualificazioni di altissimo livello, nelle quali Beatrice Colli ha conquistato l’accesso al tabellone finale grazie a un ottimo 18° posto, fermando il cronometro a 6″80. Negli ottavi di finale la lecchese ha ulteriormente migliorato la propria prestazione, realizzando un eccellente 6″71, tempo che le ha consentito di accedere ai quarti di finale.

La sua corsa si è fermata proprio tra le migliori otto della competizione, ma ancora una volta con una prova di grande valore tecnico: Colli ha infatti concluso la propria run in 6″94, confermandosi ai vertici della Speed internazionale. La gara è stata caratterizzata anche dallo storico record del mondo dell’americana Emma Hunt, capace di fermare il cronometro a 5″99, prima atleta nella storia a scendere sotto la barriera dei sei secondi. La vittoria finale è invece andata all’indonesiana Made Rita Kusuma Dewi.

Protagonista anche nella nuova Mixed Relay

Oltre alla gara individuale, Beatrice Colli è stata protagonista anche nella nuova Speed Mixed Relay, la competizione che ha fatto il suo esordio internazionale proprio a Cracovia. La lecchese ha gareggiato insieme a Luca Robbiati, con Agnese Fiorio e Alessandro Boulos come riserve, portando la formazione italiana al 9° posto nelle qualificazioni con il tempo complessivo di 12″09. Agli ottavi di finale il team italiano ha affrontato l’altra formazione azzurra, in una sfida tutta tricolore che ha decretato l’eliminazione della squadra di Colli.

Settimo posto nella staffetta femminile

L’ultima giornata di gare ha visto il debutto anche della staffetta femminile, altra importante novità introdotta dal circuito internazionale. Anche in questa occasione Beatrice Colli si è confermata tra le protagoniste della spedizione azzurra.

In coppia con Giulia Randi, ha portato la formazione Italia 1 al 7° posto finale, dopo aver fatto segnare il tempo di 13″54 in qualificazione e 13″77 negli ottavi di finale, risultati che hanno permesso alla squadra di conquistare un posto tra le migliori otto della competizione.

L’eliminazione è arrivata nei quarti di finale, ma il bilancio resta estremamente positivo, considerando l’elevatissimo livello tecnico della manifestazione e il debutto assoluto del nuovo format.

Una conferma ai massimi livelli internazionali

La trasferta di Cracovia conferma ancora una volta la crescita di Beatrice Colli, ormai presenza stabile nelle fasi decisive delle principali competizioni internazionali della Speed.

La costanza di rendimento dimostrata sia nelle gare individuali sia nelle nuove competizioni a squadre rappresenta un segnale importante in vista dei prossimi appuntamenti del circuito. Per la velocista lecchese il prossimo impegno sarà la tappa di Chamonix, in programma venerdì 10 e sabato 11 luglio, dove proseguirà la corsa alle World Climbing Series Speed e alla classifica generale della stagione.