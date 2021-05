Strepitoso risultato della giovane atleta dei Ragni

“Finalmente ho potuto provare di nuovo tutto ciò che rende lo sport meraviglioso”

LECCO – “Finalmente ho potuto provare nuovamente tutto ciò che rende lo sport meraviglioso. Sono passata da ansia a gioia ad agitazione a tristezza, ma è tutto ciò che amo e che desidero provare per molto tempo”.

Scritto in un inglese perfetto e con una capacità di riflessione su ciò che vive e osserva, anche su se stessa, davvero unica. Venti ore di allenamento (minimo) alla settimana, una logistica complessa (vive a Colico ma si allena a Lecco e almeno due volte la settimana a Milano, le ore di viaggio settimanale dedicate allo sport sono almeno 10 e a volte il doppio.

Beatrice Colli, atleta di punta della squadra di arrampicata sportiva dei Ragni della Grignetta, è vice campionessa europea specialità Speed nella categoria Youth A, Under 18. Nello straordinario impianto di Pern, in Russia, degno dei più grandi palasport olimpici di nuoto o ginnastica, Bea ha siglato il miglior tempo di qualifica in 8″27 (suo personale), vincendo poi un duello thrilling nel quarto di finale a causa di un errore e dominando la semifinale. Poi la finale persa per un pugno di centesimi contro la Russa Alina Ivanenko, 8″30 contro l’8″43 di Bea. “Ero agitatissima e mi sono sentita frenata”, scrive.

“In realtà la gara di Bea è stata straordinaria e questo è il suo terzo alloro internazionale, dopo il bronzo al Campionato europeo 2019 e la vittoria della Coppa Europa 2019, sempre in Speed – racconta l’allenatore Fabio Palma -. Ora Bea si allenerà in Boulder e Lead oltre che naturalmente in Speed, sognando Mondiali e Olimpiadi e altre emozioni fortissime…”.