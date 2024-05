Arrampicata sportiva, nuovo record italiano nello speed per Beatrice Colli

La lecchese di Colico ha vinto la terza prova di Coppa Italia ieri a Milano, stabilendo un nuovo record

Venerdì prossimo sarà a Shangai per la prima delle due prove di qualifica Olimpica

COLICO – Beatrice Colli ha vinto la terza prova di Coppa Italia 2024 e in semifinale stabilisce il nuovo record italiano speed con un tempo di 6″88.

“La gara di ieri, sabato, è stata durissima per il caldo soffocante nella grande struttura di Urban wall di Milano, che ovviamente non aveva acceso l’aria condizionata per la meteo di queste settimane e che presentava oltre 30 gradi all’interno. In finale Bea era ancora ben sotto 7″ ma ha avuto un semi collasso negli ultimi metri arrivando spossata al tasto finale” fa sapere l’allenatore Fabio Palma.

Venerdì prossimo l’atleta di Colico sarà a Shanghai la prima delle due prove di qualifica Olimpica. É la settima vittoria in carriera in Coppa Italia per Bea (che ha vinto il trofeo nel 2023 con 4 vittorie su 5), e la sesta volta che scende sotto il muro dei 7″. Nei quarti di finale aveva fermato il cronometro a 6″97.