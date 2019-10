Arrampicata. Storica vittoria dei Ragni nella classifica nazionale a squadre

Trionfo per la squadra di arrampicata sportiva dei Ragni

Storica vittoria nella classifica a squadre Nazionale 2019

LECCO – Al termine dell’ultima gara di Coppa Italia 2019, Lead (corda), la squadra agonistica dei Ragni ha confermato il primo posto, davanti a squadre militari come Fiamme Oro ed Esercito e società prestigiose che negli anni scorsi si erano sempre spartite le prime posizioni.

La classifica 2019 è data dai risultati ottenuti in Coppe Italia nelle tre specialità, Boulder, Lead e Speed. In totale dieci prove, la prima delle quali a Febbraio (AN) quando Simone Tentori concluse al terzo posto nel Boulder. Proprio Simone, insieme a Stefano Carnati e Beatrice Colli, ha portato punti pesanti e fondamentali, ma la vittoria, davvero storica, non sarebbe stata possibile senza i giovanissimi alle prime partecipazioni nelle gare Senior.

Domenica, per esempio, Stefano Carnati (che certo vecchio non è con i suoi 21 anni, ma ormai è un veterano delle gare) si è piazzato terzo, concludendo secondo nella classifica finale di Coppa Italia Lead (altro grande risultato individuale che va ad arricchire un palmarès formidabile), ma il risultato di squadra è arrivato anche grazie alle semifinali raggiunte da Valentina Arnoldi, Beatrice Colli e Giulia Rosa.

“La squadra ha dei talenti e questo risultato va al di là di ogni aspettativa – i tecnici della squadra non nascondono la loro soddisfazione -. Stiamo parlando di uno sport individuale, però vedere che la propria squadra, tre anni fa neppure fra le prime 40, è capace complessivamente di raggiungere un traguardo del genere e davanti a vere e proprie corazzate, con palestre enormi a disposizione, è assolutamente gratificante”.

La squadra è un patrimonio dei Ragni dal valore molto alto e per la città di Lecco, con la sua tradizione di arrampicata, rappresenta un fiore all’occhiello: “L’attività comincia con bimbi di 3 anni d’età con i corsi nel quale il gioco coordinativo è tutto, poi arrivano i primi movimenti complessi già a 6 anni e dai 10-11 anche allenamenti intensi e severi, anche se sempre affrontati col sorriso”.

“Domenica scorsa, Valentina, la più giovane di sempre a poter partecipare per età alle gare senior visto che è nata il 31 dicembre, era addirittura settima nelle qualifiche – continuano i tecnici della squadra -. Vedere Stefano Carnati, Simone Tentori e la stessa Beatrice Colli, 15 anni da pochi giorni ma ormai con tante prestazioni di punta in carriera, sia anche motivo trascinante per tutti”.

La lunghissima stagione 2019 si concluderà il 9 novembre con il Campionato Italiano Lead, prova unica, a Torino, ma il 1° novembre già inizierà quella del 2020.

“Per noi vedere un gruppo così affiatato e coeso è un grandissimo stimolo: mai un litigio, una parola fuori posto, un’invidia. I 17enni fanno squadra con dei 12enni come se nulla fosse e incitandosi come coetanei e amici di lunga data, e noi allenatori dobbiamo piuttosto frenare il clima di perenne gioia perché comunque gli allenamenti devono avere intensità molto elevata per stare al passo con un livello ogni anno crescente. E quando la squadra agonistica conclude, arrivano i corsi dei bambini e naturalmente l’occhio cade su questi bambini e bambine che, a soli 5 anni, già si muovono in maniera stupefacente. L’arrampicata è uno sport in crescita esponenziale, piace e diverte. Naturalmente, sapere di far parte di una società che offre grandi possibilità agonistiche, credo motivi le famiglie e anche gli stessi piccoli atleti”.