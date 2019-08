Arrampicata. Storico risultato dei Ragni, Bea vince la coppa Europa Speed

Festa per lo splendido traguardo di Beatrice Colli

Con il secondo posto di Imst, la giovane arrampicatrice vince la Coppa Europa

LECCO – Un risultato prestigioso per la giovane Beatrice Colli e per la squadra di arrampicata sportiva dei Ragni di Lecco.

Un’altra prova superba ha consentito all’arrampicatrice lecchese di conquistare la coppa Europa Speed 2019 categoria Youth B.

E’ bastato il secondo posto conquistato ieri, venerdì, ad Imst (Austria) per raggiungere il top nella classifica finale anche in virtù delle vittorie precedenti a Mezzolombardo e Taslow (Polonia).

“Era dagli anni d’oro giovanili di Stefano Carnati che l’Asd Ragni di Lecco non arrivava ai vertici di una Coppa Europa – hanno detto i tecnici dell’Asd Ragni -. Ieri Bea ha avuto una qualifica difficile con due errori nelle due prove e un terzo posto per il tabellone dei quarti. Ha poi dominato quarti e semifinali con 9″65 e 9″31 rallentando nel finale (!), poi nella finale un altro errore all’inizio l’ha bloccata per almeno un secondo. Impressionante il recupero sulla forte avversaria francese che però, non sbagliando, ha mantenuto alla fine 4 decimi di vantaggio”.

Per aggiudicarsi la Coppa Europa le sarebbe bastato anche un quarto posto, ma Beatrice non è un’atleta che si accontenta e ora si sta già allenando per i mondiali di Arco (TN) in programma a fine agosto, per i campionati europei di Boulder e Speed di settembre e ottobre (prove uniche) e per i campionati italiani di Speed e Lead (anche queste prove uniche).

“Abbiamo deciso di far entrare anche la Lead nel suo menù. Scala troppo bene per non provarci, anche se nel mondo sono meno di 5 i polivalenti di ogni età forti in tutte e tre le specialità. E’ come vincere discesa, slalom speciale e gigante nello stesso anno… ci riuscì Bode Miller… Scherzi a parte, in fondo ha solo 14 anni anche se sembra un’atleta adulta, è giusto non dirigerla completamente su una sola o due specialità – hanno detto i tecnici -. Bea è una campionessa, la sua gestione è una sfida per tutti noi. E’ un patrimonio dei Ragni… e anche di Lecco e della sua cittadina, Colico. Va supportata ad ogni livello”.