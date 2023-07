Arrampicata. Strepitosa vittoria di Davide Torroni in Coppa Italia Lead

I Ragni di Lecco protagonisti nell’appuntamento di Bologna

Nella Speed successo di Beatrice Colli che si aggiudica la Coppa Italia, Valentina Arnoldi solo sesta a causa di un errore

LECCO – Week-end strepitoso per i Ragni di Lecco. Sabato Beatrice Colli, oggi Fiamme Oro ma cresciuta nella palestra d’arrampicata all’ombra del Resegone, vince anche la quinta e ultima tappa di Coppa Italia 2023 Speed, aggiudicandosela con ben 4 vittorie e un secondo posto. “Certo, gli obiettivi internazionali di Bea sono ben superiori, ma la Coppa Italia mancava ancora nella ricchissima bacheca della fuoriclasse di Lecco” ha detto l’allenatore Fabio Palma. Ottimo in prospettiva futura anche l’accesso alla finale di Alice Marcelli eliminata agli ottavi col suo personale.

Insieme alla Speed, nella stessa enorme palestra di Bologna la più alta d’Europa (34 metri), si é disputata anche la seconda prova di Coppa Italia Lead. In finale sia Valentina Arnoldi che Davide Torroni.

Clamorosa vittoria di Davide che vive in Canton Ticino ma è allenato da Palma: “Una vittoria incredibile, era da tanti anni che non vincevamo in lead Senior, bisogna tornare ai tempi di Stefano Carnati, al 26 maggio 2019. Vedo molto poco Davide e chiaramente se potesse frequentare la nostra palestra una volta la settimana tutto sarebbe più efficace, così ci affidiamo ai video, analizzandoli continuamente. Sulla preparazione fisica e sull’allenamento è molto più facile, come per ogni atleta ogni giorno c’è un report e si adatta il lavoro del giorno successivo già pianificato secondo una metodologia seguita dal 2018 a seconda del report. Così gli atleti imparano a riflettere su quello che hanno fatto e l’allenatore ha tutto registrato e modifica e adatta. Non tutti e tutte hanno questa pazienza ma chi lo fa inevitabilmente migliora. Davide è in testa alla classifica di Coppa Italia 2023 che vedrà l’ultima prova a fine settembre”.

“Per quando riguarda Valentina – ha continuato Palma – ha compiuto un errore tecnico in finale, troppo frequente ormai (piede dimenticato e quindi scivolato), devo assolutamente risolvere questo problema perché è la sesta via in 30 giorni con questo problema. Davide invece strepitoso, una salita stupefacente”.

Incredibile anche il secondo posto della squadra nel team ranking: “Il sesto posto di Valentina è amarissimo, era in forma, da secondo posto, ma certo è stato un gran week-end. In pratica due vittorie considerando il risultato di Bea e le quattro finali con Vale e Alice. Ma possiamo fare di meglio in tutte e tre le specialità”.