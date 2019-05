Arrampicata. Subito vittoria per Beatrice Colli, per lei titolo italiano Speed U16

I Ragni ad Arco per i Campionati italiani giovanili di arrampicata sportiva

Un’ottima partenza: Beatrice Colli è campionessa italiana Speed Under 16

LECCO – Subito un grande risultato per la squadra di arrampicata sportiva dei Ragni di Lecco. Ad Arco di Trento, infatti, si stanno disputando i campionati giovanili di arrampicata e Beatrice Colli ha centrato subito un risultato di prestigio.

Ieri, giovedì, la giovane climber lecchese si è laureata Campionessa Italiana Speed Under 16. In finale è scesa per la terza volta nella sua carriera sotto i 9″ (8″96) ed è la sua seconda grande vittoria.

Un ottimo inizio per la squadra dei Ragni che per tutto il fine settimana sarà impegnata con ben 16 atleti nelle diverse gare dei Campionati Italiani Giovanili.