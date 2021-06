A Bochum strepitosa vittoria di Beatrice Colli nella categoria Youth A (Under 18)

Gara tecnicamente superba, in qualifica ha stabilito il personale con il tempo di 8″16

LECCO – Nuovo successo di Beatrice Colli che, in terra tedesca, vince la prima gara di Coppa Europa Youth A (Under 18) 2021 di arrampicata sportiva specialità Speed. In quel di Bochum, la promessa della squadra di arrampicata dei Ragni di Lecco ha condotto una gara tecnicamente superba.

“In qualifica Bea ha stabilito il personale con 8″16 e poi è stata ‘costretta’ da avversarie fortissime a scendere sempre vicino a tale limite – ha detto il suo allenatore Fabio Palma -. Ha vinto questa gara dopo 14 ore di viaggio e sotto un sole cocente”.

Per Beatrice Colli questo successo rappresenta il sesto podio conquistato in campo internazionale nonché la quarta vittoria. La fortissima arrampicatrice lecchese é attualmente anche Campionessa giovanile in carica e vice campionessa italiana Speed. Un nuovo importante traguardo per la giovane che sarà presto impegnata in altre gare internazionali Speed e nel Campionato italiano Senior Boulder.