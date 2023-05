Arrampicata. Valentina Arnoldi in finale nel Campionato Italiano Lead

L’atleta dei Ragni ha conquistato la sua prima storica finale piazzandosi poi settima

LECCO – Un nuovo importante risultato per la squadra di arrampicata sportiva dei Ragni di Lecco che, stavolta, porta la firma di Valentina Arnoldi. All’Urban Wall Milano Climbing Factory di Pero la lecchese ha conquistato la sua prima storica finale del Campionato Italiano Lead (corda) e piazzandosi poi settima. Tornata in nazionale da qualche mese, Valentina è subito dietro alle atlete più grandi e già esperte di gare internazionali.

“Una gioia che mi ha sinceramente commosso. Niente facilitazioni e anche qualche strana decisione in passato. Ha subìto e abbiamo subìto. Puntavamo a questa finale da set. Ora ci saranno le gare di Coppa Europa giovanile U20, e forse anche senior visto il piazzamento – ha detto l’allenatore Fabio Palma -. Non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. La fatica è tutta sua, è un onore affiancarla e cercare di non sbagliare”.

Valentina è nata il 31 dicembre 2005, data di nascita difficile per una sportiva, sempre un anno indietro rispetto a tante atlete di pari categoria: “Ora le differenze fisiche sono minime, in falesia raggiunse l’8b già anni fa ed è tranquillamente da 8c e oltre, ma è la carriera sportiva al momento l’obiettivo. Spero abbia almeno 10 anni davanti a sé di massimo impegno e libertà di sforzo perché può arrivare alla coppa del mondo e poi… chissà”.