Arrampicata. Valentina Arnoldi in finale nell’ultima tappa di Coppa Italia Boulder

La forte atleta dei Ragni conquista la sua prima finale senior nella specialità

L’allenatore Fabio Palma: “Una grande performance anche mentale”

LECCO – Valentina Arnoldi, atleta dell’Asd Ragni di Lecco, chiude con una grande prestazione la stagione Boulder di Coppa Italia di arrampicata sportiva. Dopo un ottimo ottavo posto nella seconda tappa e la delusione del Campionato italiano, la lecchese raggiunge a Modena la sua prima finale Senior di Boulder.

Nello scorso fine settimana, infatti, il centro di arrampicata Rock’n Fire ha ospitato la terza e ultima tappa di Coppa Italia Boulder 2025, radunando 127 atleti arrampicatori da tutta Italia. I blocchi, tecnici, dinamici e coordinativi, frutto della tracciatura del team capitanato da Gabriele Moroni con Luca Camanni e Matteo Maffei, erano degni di una competizione internazionale e hanno garantito una notevole spettacolarità.

Per la lecchese Valentina Arnoldi un risultato enorme visto che tutte le altre cinque finaliste sono specialiste Boulder e che le grandi specialiste Lead italiane sono molto lontane dal livello di finale: “Una grande performance anche mentale, quando Bea tornerà a fare Boulder Lecco si ritroverà due atlete da finale. Per i Ragni di Lecco una grandissima soddisfazione – ha detto l’allenatore Fabio Palma -. Tra poco si apre la stagione Lead, difficile ma intrigante. Valentina è una possibile atleta olimpica, deve crederci non avendo paura di fare cose noiose e lunghe. Sta crescendo ogni giorno e mentalmente in questo week end è stata come la voglio: serena e aggressiva. Sorridente ma tigre”.