Arrampicata. Valentina Arnoldi sesta nella prima tappa di Coppa Italia Lead

La squadra dei Ragni di Lecco in gara a Curno

La lecchese cede in finale alla presa 37, solo due movimenti in più le avrebbero dato il podio

CURNO (BG) – Prima tappa di Coppa italia Lead 2023, a Curno, ultima delle tre discipline a iniziare la stagione nei Senior. Purtroppo una gita scolastica ha impedito a Giulia Rosa di partecipare e tentare la convocazione in Nazionale, per i Ragni di Lecco in gara Valentina Arnoldi, Silvia Locatelli, Davide Torroni.

Molto buona la prova di Silvia che sfiora per pochissimo una qualifica alla semifinale, che sembrava proprio alla sua portata (era alla sua seconda Coppa Italia). Valentina, reduce da un periodo praticamente da professionista a Innsbruck, compie un errore tecnico nella prima salita ma poi domina la seconda più facile con un Top che la porta come settima su 26 in semifinale La semifinale di domenica mattina era decisamente molto fisica. La lecchese arriva in alto poco sotto le primissime e conquista la finale a 10. La seconda finale della sua vita.

Una via di circa 8a/8a+, che parte per circa 10 metri di sviluppo con prese e volumi intuitivi sul 7b+ poi cambia marcia in un metro. Valentina parte per la sezione finale in maniera elegante e grintosa, vuole il Top. Cede alla presa 37, solo due movimenti in più le avrebbero dato il podio. Chiude con un 6° posto che non la lascia per niente soddisfatta.

“Di quella squadra originale 2016, definita New Age già nel 2018 quando ha cominciato a dominare in Lombardia, soltanto Beatrice Colli aveva raggiunto un sesto posto in Coppa

Italia lead, l’ultima gara Lead Senior fatta prima di sposare il sogno olimpico Speed – racconta l’allenatore Fabio Palma -. E proprio Beatrice ha scritto subito con grande gioia per il risultato dal suo raduno Speed, mentre fra gli spettatori Giulia e Vera avevano appena incitato da Ultras. Vale ci crede e pure io, non resta che urlare Hard Work, alla Mayweather, e darci dentro dal giorno dopo, come ogni giorno, 7 su 7. Non ci resta che continuare a essere ambiziosi…”.