Artistica. Fenomenale esordio in A1 per i ragazzi della Ghislanzoni-GAL

Quinto posto assoluto nella prima prova con 235 punti

“Non sapevamo il nostro valore, possiamo puntare alle “final six”

MONTICHIARI – Sabato 3 febbraio la Ghislanzoni-GAL ha scritto una nuova pagina della sua gloriosa storia grazie all’esordio assoluto della formazione maschile di ginnastica artistica in Serie A1 al PalaGeorge di Montichiari (BS). I ginnasti che marchiano il loro nome nella storia societaria sono il capitano Lorenzo Bonicelli, Michele Maiellaro, Edoardo De Rosa, Edoardo Sugamele, Simone Lamonica e Joey Rosa.

Da neopromossi, i lecchesi hanno gareggiato nel primo dei due turni previsti, quello che vedeva in gara le squadra considerate potenzialmente meno forti.

L’ingresso è stato comprensibilmente titubante, a parte il solito fenomenale Lorenzo Bonicelli, che però non ha reso al suo meglio al cavallo con maniglie – due cadute! – una prova riscattata parzialmente la prova all’attrezzo con un buon Michele Maiellaro.

I lecchesi si sono sciolti col progressivo scorrere della gara, ottenendo un punteggio di 235,050 punti che sono valsi il 2° posto del primo turno di gara e il quinto assoluto, a quattro punti dalla terza classificata.

La gara è stata vinta dalla Virtus Pasqualetti con 243,350 punti.

“Siamo entrati in punta di piedi al primo turno e poi abbiamo fatto la voce grossa, arrivando a sfiorare il podio. In un campionato di altissimo livello, con prestiti stranieri, ci siamo difesi con una formazione tutta italiana – dichiara Pietro Spreafico – non sapevamo bene cosa aspettarci da questa prima prova del campionato, adesso sappiamo che possiamo valere la final six”.

Il 23 e 24 febbraio si svolgerà la seconda prova del campionato ad Ancona.