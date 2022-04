Artistica Serie A2 femminile. Ghislanzoni-GAL, salvezza conquistata

L’11° posto a Napoli basta per mantenere la categoria

“Ci abbiamo creduto fino all’ultimo attrezzo”

NAPOLI – La squadra femminile della Ghislanzoni-GAL non splende ma ottiene comunque l’obiettivo prefissato a inizio anno, ossia la permanenza nel campionato di Serie A2 di ginnastica artistica anche per la prossima stagione.

La squadra lariana scende in pedana con il capitano Laura Todeschini e le compagne Lisa Rigamonti, Zoe Maccagnan, Lara Bucciarelli, Melissa Oceana e Emma Fusari. Le ragazze non hanno una partenza facile al corpo libero – anche per dei giudici di manica piuttosto stretta – ma si riscattano subito con un buon volteggio. Una discreta prestazione alle parallele – bene Rigamonti e Oceana – fa da preludio a una tesissima prova sulla trave. Brava la giovanissima Fusari (11.75) ma la differenza la fa il capitano Todeschini con un fantastico 12.250.

A fine gara le lariane chiudono all’11° posto, ma la classifica più importante è quella generale. Il 9° posto complessivo su tre prove significa salvezza conquistata, obiettivo non certo scontato a inizio anno.

“Sapevamo che sarebbe stato un percorso difficile, l’obiettivo era ambizioso visto l’alto livello tecnico del campionato di quest’anno e il periodo di transizione della squadra, ma nonostante questo non abbiamo mollato credendoci fino all’ultimo attrezzo” dichiara l’allenatrice Elena Taschetti.