Artistica Serie A2. Ghislanzoni GAL, arriva la retrocessione

Ultimo posto a Ravenna, si torna in Serie B

Lecchesi dodicesime in classifica con 280.250 punti totali

RAVENNA – Niente da fare per la squadra di ginnastica artistica femminile della Ghislanzoni-GAL. Le ragazze lecchesi incappano in un’altra giornata negativa e, al termine delle tre prove di campionato, retrocedono in Serie B. In pedana sono scese Melissa Oceana, Zoe Maccagnan, Nimoe Fiaschetti, Ester Brioschi, Matilde Rota e Lisa Rigamonti.

Le ginnaste lecchesi sapevano di dover fare una gara fenomenale, visto il pessimo punteggio della prima gara di Montichiari, ma purtroppo non è successo. A condannare le lecchesi sono state le prove alla trave da 31.700 – peggior punteggio tra tutte le partecipanti alla gara – e alle parallele, ma anche negli altri due attrezzi le lariane non hanno particolarmente brillato, come dimostra il punteggio totale di 138.350, che le piazza all’ultimo posto in classifica.

Per il regolamento del campionato, vengono presi in considerazione i due migliori punteggio sulle tre gare disputate. Le lariane cancellano il 136.400 della prima giornata ma ottengono comunque un 280.250 totale, valevole per il dodicesimo e ultimo posto.

Per la squadra lecchese è la seconda retrocessione in due anni. Lo scorso anno le lariane vennero poi ripescate in Serie A2.