Artistica Serie A2 maschile. Ghislanzoni-GAL beffata, niente play-off

I lecchesi chiudono all’ottavo posto a Napoli

Play-off mancati per la miseria di 0,3 punti

NAPOLI – La formazione maschile di ginnastica artistica della Ghislanzoni-GAL non si qualifica per i play-off di Serie A2. Quella subita dai lecchesi è una vera e propria beffa, visto che – dopo tre gare disputate e oltre 300 punti conquistati – restano esclusi per la miseria di 0.3 punti.

I lecchesi sono protagonisti di una prova gagliarda. L’inizio non è promettente – errore alla sbarra di Bonicelli – ma nel corpo libero i lariani si riprendono. Bonicelli si riscatta con una prova maiuscola al cavallo con maniglie – 13.900, migliore di giornata – e anche con due grandi prove agli anelli (13.150) e al volteggio (13-350), imitato dal suo compagno Sugamele (13-300).

La fatica alle parallele condanna i lecchesi che ottengono un complessivo 151.330, valevole per l’8° posto di giornata.

I 303 punti complessivi fanno terminare la Ghislanzoni-GAL al 6° posto, sfiorando solamente il sogno play-off.

“Oggi i ragazzi sono stati dei guerrieri, si sono aiutati e hanno lottato fino alla fine; il campionato è difficile e tiratissimo, basti pensare che rimaniamo esclusi per 0,3 decimi su trecentotre punti! Complimenti a tutta la squadra” dichiara l’allenatore Pietro Spreafico.