Artistica Serie B. Ghislanzoni-GAL, promozione sfiorata

L’ottima prova di Desio non basta (143.100)

Lecchesi quarte e prime delle escluse dopo una grande stagione

DESIO – La squadra di ginnastica artistica femminile della Ghislanzoni-GAL non tornerà in Serie A2, questo è il responso amaro che arriva dopo la terza prova di Desio. Alle ragazze lariane non è bastato disputare la miglior gara della stagione (143.100) per chiudere il gap che le marchigiane della World Sporting Academy si erano costruite con la fantastica prova iniziale di Montichiari.

Al termine delle tre prove le lecchesi si piazzano al quarto posto.

Nella gara di Desio possiamo segnalare le ottime prove di Micol Minotti al Volteggio (13.250, seconda assoluta) e alle parallele, dove il suo 11.700 le è valso il quarto posto. Eccellenti sono state anche prove di Ilaria Locatelli alla Trave (12.600, terza) e di Imogen Torresani al Corpo libero (12.200).

Nella classifica di squadra del campionato di Serie B, al termine della terza prova, la Ghislanzoni-GAL totalizza un totale di 285.300 punti, sommando i punteggi di Ancona e Desio e scartando quello di Montichiari.

La promozione in Serie A2 l’hanno ottenuta le prime tre classificate: GEAS Sesto San Giovanni (291.950), San Giuseppe (291.050) e la World Sporting Academy di San Benedetto del Tronto (287.200).