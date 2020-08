Assoluti di atletica a Padova, 2^ Giornata. Bene i lecchesi

Mattia Montini superlativo, sfiora il personale e si prende il bronzo nei 100hs

PADOVA – Seconda giornata di gare agli Assoluti di atletica leggera in corso di svolgimento a Padova, dopo il resoconto dei lecchesi nella prima giornata, ecco quanto accaduto nella seconda giornata che si è svolta sabato.

Grande prestazione del ballabiese Mattia Montini del Cs Carabinieri (Atl Lecco Colombo Costruzioni) che nei 110hs vince la medaglia di bronzo con il tempo di 13”93. Al secondo posto il poliziotto Hassane Fofanà (13”86) mentre il compagno di allenamento Lorenzo Perini fa suo il titolo italiano stoppando il crono sul tempo di 13”53.

“Sono contento ma voglioso di lavorare di più – commenta a fine gara Montini – Sono soddisfatto del risultato ottenuto perché dopo il grave infortunio che ho avuto a febbraio, non pensavo nemmeno di riuscire a gareggiare ed essere competitivo ad agosto. Per essere competitivo non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, devo abbassare il tempo. Comunque non mi posso lamentare di quanto sono riuscito a fare oggi, ripensando a soli sei mesi fa, posso essere soddisfatto”.

Lancio del Giavellotto: Matteo Masetti a 27cm dal podio

Finale del lancio del giavellotto che lascia l’amaro in bocca a Matteo Masetti che per soli 27 cm non sale sul podio.

69,55m il suo primo lancio che lo pone al terzo posto provvisorio; al secondo lancio fa registrare 64,02m e al terzo 58,80m prima della rinuncia ai tre lanci successivi. Un 4° posto conclusivo ma c’è la soddisfazione di aver ottenuto un risultato insperato alla vigilia, il giallo blu con 70,58m aveva la 9^ misura tra i 27 iscritti, un campionato dunque da archiviare con soddisfazione.

Alessandro Poletti conclude il decathlon in 12^ posizione

Nella seconda giornata di gare Alessandro Poletti prende parte alle restanti cinque fatiche, dopo le prime cinque di ieri. Inizia con un buon 16”66 sui 110hs che gli portano in dote 660 punti (punteggio più alto delle dieci discipline disputate). Segue il 31,07m nel lancio del disco con 486 punti; passa sopra l’asticella a 3,80m nel salto con l’asta e si prende altri 562 punti. Dal giavellotto con 37,00m arrivano 399 punti (punteggio più basso) quindi i 1500m conclusivi vedono il cronometro fermarsi a 4’58”51 che valgono 568 punti. Per lui uno score complessivo di 5799 punti e la 12^ piazza finale.

Veronica Besana sugli ostacoli, non raggiunge la finale

Avrebbe dovuto far registrare il primato personale la lecchese Veronica Besana per poter ambire a disputare la finale. Il suo 14”28 ottenuto nella 2^ batteria gli dà la 12^ posizione complessiva e niente finale a otto, ma ci saranno tantissime altre occasioni visto la giovane età della lecchese che compirà 18 anni tra due settimane.

Staffetta veloce femminile al settimo posto

Il quartetto giallo blu composto da Lisa Galluccio, Federica Maggi, Alessia Gatti e Veronica Besana, porta al traguardo il testimone in 47”63 che vale la seconda posizione parziale. Nella seconda serie le avversarie corrono forte e ben 5 formazioni concludono con un tempo inferiore, nella somma dei tempi arriva un più che lusinghiero 7° posto.