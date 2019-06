Atetica. In 500 a Rovellasca per la prima delle tre gare in notturna

ROVELLASCA – Una serata torrida quella di ieri, giovedì, col termometro a sfiorare i 40 °C all’inizio delle gare e solo verso la fine ha dato “sollievo” ai partecipanti alle 23, quando è partita l’ultima gara dei 5000m maschili, c’erano comunque 30 °C.

Quasi 500 i partecipanti alle gare organizzate in questa prima delle tre serate che vedranno protagonisti gli atleti nella rinata pista. Le gare oltre ad avere valenza interregionale, per le province di Como/Lecco e Varese, saranno anche campionati provinciali Assoluti e già nella serata di ieri erano in palio i primi 13 titoli, 6 al femminile e 7 al maschile.

Atletica Lecco Colombo Costruzioni, sette titoli per i giallo blu

Sono stati ben sette i titoli vinti dai nostri nella prima serata con cinque primati personali dei neo campioni provinciali. Federica Maggi sui 100m con 12”59, Andrea Colombo sempre sui 100m per la prima volta sotto gli 11” con 10”94, Abenezer Mandelli con 49”12 sui 400m ritocca il suo fresco record sociale Allievi della scorsa settimana, Christian Jacovone per la prima volta atterra a 7,00m esatti nel salto in lungo. Gli altri titoli sono stati vinti da Federica Lega sui 400m con 57”88, dalla rientrante Irene Cesana che dopo un lungo stop per inattività, si prende la maglietta nel salto in alto con 1,50m e Lucia Valenti nel lancio del disco con 31,15m.

Giovedì 4 luglio seconda serata con altri 11 titoli in palio

Seconda serata tra una settimana e si vanno ad assegnare altri 11 titoli, al maschile saranno quelli dei 200m, 800m, 400hs, triplo, alto e giavellotto; mentre al femminile saranno i 200m, gli 800m, 400hs, lungo e peso. Ultima serata giovedì 18 luglio con i restanti titoli, triplo e giavellotto femminile e disco maschile.

Di seguito tutti i podi provinciali di giovedì sera