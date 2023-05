Atletica. 1° Trofeo Città di Brescia, settimo posto per Allievi e Juniores lecchesi

Al meeting provinciale due vittorie, tre secondi posti e tre bronzi per la rappresentativa Como/Lecco

Per la Colombo Costruzioni a medaglia Scaccabarozzi, Azzalini, Arienti e Forni. A podio Dozio per la Gs Virtus Calco

BRESCIA – Il mese di maggio si è aperto con il 1° Trofeo Città di Brescia, meeting per le rappresentative provinciali Allievi/Juniores, a cui ha preso parte anche la delegazione Como/Lecco, conquistando la settima piazza grazie a due vittorie, tre secondi posti e tre medaglie di bronzo.

A vincere il trofeo con ben 319 punti il Friuli Venezia Giulia, seguita da Milano con 279 punti e a chiudere il podio Torino con 277 punti. La altre rappresentative concludono come segue: 4° posto Brescia con 268 punti, al 5° Varese con 267 punti, al 6° Parma con 254 punti, al 7° Como/Lecco con 253 punti, all’8° Bergamo con 248 punti, al 9° Verona con 241 punti, al 10° Cremona con 140 punti, fanalino di coda Sondrio, Mantova, Pavia e Alessandria.

In totale 14 le rappresentative presenti, con un atleta a gareggiare per ognuna: gli Allievi hanno corso per i 200m, 800m, 3000m, salto in lungo, 400hs sia M/F, più il giavellotto maschile e il peso femminile, gli Juniores hanno invece gareggiato i 100m, 400m, 1500m, alto, 110/100hs sia M/F, giavellotto maschile e peso femminile, tutte le staffette 4×100 Allievi M/F e Juniores M/F.

Nei 100 metri si impone Nicola Salaris (Gs Bernatese) con 10”82. Vincono invece la staffetta 4x100m Alessio Sangiorgio (Ag Comense), Federico Dell’Acqua (Atl Rovellasca), Nicola Salaris (Gs Bernatese) e Matteo Scaccabarozzi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 42”70.

Secondi posti nel salto in alto per Lorenzo Azzalini (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 6,50m; nei 200 metri per Alessio Sangiorgio (Ag Comense) con 22”43 e nei 400hs per Lorenzo Testa (Ag Comense) con 5”23.

Terze piazze invece per Giacomo Arienti (Atl Lecco Colombo Costruzioni) nel giavellotto con 46,72m; per Elisa Dozio (Gs Virtus Calco) nel peso con 13,02m e per Lorenzo Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) sugli 800m con 1’59”05.

Tutti gli altri atleti della rappresentativa Como-Lecco e tutti i vincitori.