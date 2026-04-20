Atletica. A Lecco la 2^ prova del Trofeo Gioventù Lariana, in gara la categoria Cadetti

Bene Chiara Panzeri (Atl. 87 Oggiono) che vince i 300hs in 46”42: nuovo personale e minimo per gli Italiani
Vincono Celeste Nasatti (80m), Lucio Arienti (300hs), Mirco Pellizzaro (1000m), Luca Brivio (alto), Giorgia Sala (martello) e Davide Gerosa (giavellotto)
LECCO- Sabato pomeriggio al Centro Sportivo Bione di Lecco, organizzata dall’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, si è svolta la 2^ prova del Trofeo Gioventù Lariana. Corse (80m, 300hs, 1000m f/m), salti (triplo, asta, alto al femminile, asta, lungo, alto maschile), lanci (martello, peso al femminile, martello, giavellotto al maschile), ben 400 risultati.
Grandissima gara di Chiara Panzeri (Atletica 87 Oggiono) vince i 300hs con 46”42 demolito il primato personale di ben 2”05 e soprattutto il tempo vale il minimo per i Campionati Italiani di categoria, altro minimo per il compagno di squadra Davide Gerosa che fa volare il suo giavellotto a 49,60m nuovo primato personale aumentato di ben 5,71m.
Altre 5 vittorie lecchesi: Giorgia Sala (Up Missaglia) nel martello con 39,12m, Luca Brivio (Up Missaglia) nel salto in alto con 1,76m nuovo primato personale aumentato di ben 8 centimetri, Luca Arienti (Up Missaglia) nei 300hs in 40”41 minimo per gli Italiani, Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova) si migliora nei 1000m in 2’46”61 abbassandolo il personale di ben 16”59, Celeste Nasatti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince gli 80m in 10”64 nuovo primato personale abbassato di 22 centesimi.
Tutti i podi delle gare di Lecco
- 80m
1^ Celeste Nasatti 10”64 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Adrienne Bellù 10”66 (Gs Bernatese), 3^ Aurora Benedetta D’Alessio 10”67 (Merate Atletica Promoline).
1° Elia Fischietto 9”74 (Polisportiva Intercomunale), 2° Sasha Stefano Villa 9”81 (Up Missaglia), 3° Federico Leone Galmuzzi 9”82 (Merate Atletica Promoline).
- 300hs
1^ Chiara Panzeri 46”42 (Atletica 87 Oggiono), 2^ Maria Amalia Jeffrey 48”35 (Up Missaglia), 3^ Rebecca Bonfanti 49”06 (Merate Atletica Promoline).
1° Lucio Arienti 401 (Up Missaglia), 2° Tommaso Pirovano 41”94 (Merate Atletica Promoline), 3°Leonardo Bazzi 42”28 (Ag Comense).
- 1000m
1^ Serena Bigoni 3’15”35 (Pool Società Atletica Alta Valseriana), 2^ Martina Ragni 3’15”85 (Atletica Alto Lario), 3^ Giulia Gattoni 3’16”67 (Ag Comense).
1° Mirco Pellizzaro 2’46” 61 (Cs Cortenova), 2° Luca Tunesi 2’46”72 (Atletica Alto Lario), 3° Carlo Introzzi 2’48”08 (Atletica Mariano Comense).
- Salto triplo
1^ Adrienne Bellù 10,94m (Gs Bernatese), 2^ Annalisa Gelso 9,77m (Nuova Atelica Varese), 3^ Nicole Sofia Riso 9,76m (5 Cerchi Seregno).
- Salto con l’asta
1^ Maria Vittoria Casiraghi 1,80m (5 Cerci Seregno).
1° Matteo Mastropasqua 2,70m (5 Cerchi Seregno), 2° Diego Vimercati 2,65m (5 Cerchi Seregno), 3° Mattia Bassi 2,40m (Ag Comense).
- Salto in lungo
1° Edoardo Rota 6,30m (Atletica Dalmine Educando), 2° Matteo Mastropasqua 6,02m (5 Cerchi Seregno), 3° Tommaso Pirovano 5,69m (Merate Atletica Promoline).
- Salto in alto
1^ Francesca Beretti 1.55m (Euroatletica 2002), 2^ Linda Galbusera 1,40m (Gs Virtus Calco), 2^ Rebecca Rusconi 1,40m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Ester Sossai 1,40m (Polisportiva Mandello).
1° Luca Brivio 1,76m (Up Missaglia), 2° Yojan Estivan Bonardi 1,64m (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 3° Simone Castelnuovo 1,61m (Us Albatese), 3° Jacopo Rizzi 1,61m (Ag Comense).
- Lancio del martello
1^ Giorgia Sala 39.12m (Up Missaglia), 2^ Nina Ziliotto 25,13m (Us San Maurizio), 3^ Gaia Marzorati 22,12m (Us Albatese).
1° Paolo Fogli 36,79m (Atletica Mariano Comense9, 2° Giorgio Licini 30,78m (Atletica Brusaporto), 3° Lorenzo Galimberti 27,14m (Us San Maurizio).
- Getto del peso
1^ Priscilla Papis 9,64m (Polisportiva Intercomunale), 2^ Benedetta Artesani 8,95m (5 Cerchi Seregno), 3^ Giorgia Sala 8,75m (Up Missaglia).
- Lancio del giavellotto
1° Davide Gerosa 49,60m (Atletica 87 Oggiono), 2° Silvio Baldo (Polisportiva Intercomunale), 3° Martino Brambilla 41,48m (Up Missaglia).