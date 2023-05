Atletica. A Mariano Comense la 4^ prova del Trofeo Gioventù Lariana

In gara 544 atleti categorie Ragazzi/e e Cadetti/e

Vince Unione Sportiva Albatese, Atletica Lecco Colombo Costruzioni al secondo posto

MARIANO COMENSE – Domenica pomeriggio, organizzata dall’Atletica Mariano Comense, è andata in scena la 4^ prova del campionato Gioventù Lariana. Gli atleti hanno gareggiato senza premiazioni ma i tempi e le misure valevano per le graduatorie.

Oltre 544 quelli in gara, i migliori tempi sono stati i 3’11”3 dei 1000m Ragazze Vittoria Denti Pompiani per l’Atl Estrada (Bg) con ben 1028 punti, molto bene altre 3 Ragazze per la stessa gara, Martina Ragni con 3’17”2 (Atl Alto Lario) con 947 punti, Sofia Piazza con 3’20”4 (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 904 punti e Anna Riva con 3’20”7 (Pol Mandello) con 900 punti.

Altri 3 atleti hanno superato 900 punti, Gemma De Capitani sugli 80hs Cadette sui 12”13 con 982m per Up Missaglia, Antonio Morabito sui 1200sp Cadetti con 3’27”0 con 956 punti per Pro-Sport Running Academy e Vera Quintana nel lancio del disco Cadette per 34,80m con 931 punti Us per Sangiorgese (Mi).

Domenica la quarta giornata, vince l’Unione Sportiva Albatese con 13671 punti, tiene l’Atl Lecco Colombo Costruzioni seconda con 12655 punti, al terzo posto dall’Atl Triangolo con 10733 punti. Le altre lecchesi chiudono al 4° posto dall’Up Missaglia con 10353 punti, al 5° posto Pol Mandelo con 10104 punti, 9° Merate Atletica Promoline con 7439 punti, 10° Atl 87 Oggiono con 7360 punti, 11° Pol Libertas Cernuschese con 6778 punti, 13° Team Pasturo con 5296 punti, 16° Atl Cassago con 3466 punti, 19° Us Derviese con 1285 punti e 22° Gs Virtus Calco con 792 punti.

Nella classifica progressiva è ancora per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni con 35926 punti, al secondo posto dell’Us Albatese con 33063 punti e al terzo posto l’Atl Triangolo Lariano con 32723 punti.

Tutti i primi tre classificati e i podi per i lecchesi.

CADETTE

· 80hs-1^ Gemma De Capitani 42”6 (Up Missaglia), 2° Ludovica Maria Labonia 43”5 (Atl Meneghina Mi), 3^ Anna Carbone 44”1 (Osa Saronno Va), 4^ Alice Dell’Oro 44”1 (Us San Maurizio), 5^ Aurora Grimaldi 45”0 (Atl Ravellasca).

· 1000m: 1^ Anna Rondelli 3’05”7 (Cus Pro Patria Mi), 2^ Asia Prenzato 3’09”8 (Atl Estrada Bg), 3^ Giada Asietti 3’15”6 (Sesto 76 Lisanza Va), 4^ Francesca Franchi 3’19”9 (Osg Guanzate), 6^ Marianna Zelante 3’27”6 (Pol Intecomunale), 7^ Marianna Chiappa 3’28”9 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

· 1200sp: 1^ Gaia Rigamonti 4’14”6 (Gs Virtus Calco), 2^ Arianna Rossini 4’21”6 (Soc Atl Bellinzago No), 3^ Giulia Armagno 4’26”0 (Atl Arcisate Va), 4^ Giada Montermini 4’29”0 (Us Albatese), 7^ Sara Roncareggi 4’45”5 (Atl Triangolo Lariano).

· 80hs: 1^ Gemma De Capitani 12”13 (Un Missaglia), 2^ Matiè Cappelletti 12”63 (Us Albatese), 3^ Maria Robbiati 12”64 (Atl Osa Saronno Lib Va) 4^ Elena Invernizzi 12”66 (Atl Lecco Colombo Costruizioni).

· Salto triplo: 1^ Elena Invernizzi 10,42m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Alessandra Mangano 9,65m (Atl Mineghina Mi), 3^ Giorgia Alghisi 9,59m (Atl Chiari 1964 lib Bs), 5^ Giulia Anderbegani 9,56m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 12^ Aurora Marzorati 9,02m (Us Albatese).

· Lancio del disco: 1^ Vera Quintana 34,80m (Us Sangiorgese Mi), 2^ Elisa Ferrari 26,70m (Athletic Clu Seregno Mi) 3^ Stephanie Francesca Sabbatini 25,39m (5 Cerchi Seregno Mi), 5^ Olivia Brenna 20,41m (Ag Comense), 11^ Rosa Chiara Dubini 16,64m (Pol Mandello), 12^ Elisa Baruffaldi 15,28m (Us San Maurizio).

· Lancio del martello: 1^ Alessia Castoldi 39,24m (Athletic Club Villasanta Mi), 2^ Carlotta Paparatti 34,23m (Us Sangiorgese Mi); 3^ Valentina Tommasini 29,75m (Team Atletico-Mercurio No), 4^ Alessia Dell’Acqua 28,09m (Atl Rovellasca), 7^ Elisa Baruffaldi 20,10m (Us San Maurizio), 8^ Elena Andrea Bila 20,02m (Us Albatese).

CADETTI

· 300m: 1° Matteo Berardo 37”3 (Atl Meneghina Mi), 2° Francesco Davanzo 38”9 (Gs Bernatese), 3° Pietro Mascagni 39”0 (Ag Comense), 4° Alessandro Stella 39”4 (Merate Atl Promoline).

· 1200sp: 1° Antonio Morabito 3’27”0 (Pro.Sport Running Academy), 2° Martino Bovio 3’29”5 (Soc Atltica Bellinzago No), 3° Gianluca Duoccio 3’30”9 (Atl Vis Giussano), 4° Andrea Minotti 3’41”0 (Atl Mariano Comense), 5° Edoardo Riva 3’42”0 (Ag Comense).

· 100hs: 1° Filippo Vedana 14”35 (Merate Atl Promoline), 2° Matteo Berardo 15”62 (Atl Meneghina Mi9, 3° Marco Luraschi 16”04 (Atl Saronnp Lib Va), 4° Gabriele Ciappesoni 16”06 (Pol Mandello), 5° Riccardo Lanfranconi 16”07 (Pol Mandello).

· Salto in lungo: 1° Francesco Borroni 5,86m (Atl Osa Saronno Lib Va), 2° Gabriele Ciappesoni 5,58m (Pol Mandello), 3° Andrew Curmà 5,50m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 4° Filippo Vedana 5,37m (Merate Atl Promoline).

· Lancio del disco: 1° Pietro Cesana 27,51m (Pol Mandello), 2° Tommaso Villa 26,98m (Atl Osa Saronno Lib Va), 3° Edoardo Riva 26,36m (Ag Comense), 4° Aaron Sorbellini 22,09m (Us San Maurizio).

· Lancio del martello: 1° Stefano Cassissa 31,80m (Sesto 76 Lisanza Va), 2° Achille Gregori Ventura 31,62m (Team Atletico-Mercurio No), 3° Simone Agostoni 29,55m (Athletic Club Villasanta Mi), 4° Aaron Sorbellini 29,20m (Us San Maurizio), 6° Alessandro Milone 21,88m (Atl Mariano Comense), 8° Pietro Scaccabarozzi 16,89m (Up Missaglia).

RAGAZZE

· 60m: 1^ Francesca Dell’Acqua 8”51 (Atl Rovellasca), 2^ Alessandra Ferrario 8”62 (Atl Rovellasca), 3^ Alice Ugolini 8”66 (Atl Rovellasca).

· 1000m: 1^ Vittoria Denti Pompiani 3’11”3 (Atl Estrada Bg), 2^ Martina Ragni 3’17”2 (Atl Alto Lario); 3^ Sofia Piazza 3’20”4 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

· Getto del peso: 1^ Gaia Baron 8,88m (Daini Carate Brianza), 2^ Giorgia Nicol Miceli 8,75m (Sesto 76 Lisanza Va), 3^ Sophia Gissi 8,46m (Atl Rovellasca), 5^ Viola Sala 8,21m (Pol Libertas Cernuschese), 6^ Elisa Garganigo 8,11m (Us Albatese).

RAGAZZI

· 60m: 1° Christian Limonta 7”95 (Atl Triangolo Lariano), 2° Edoardo Benzoni 9”03 (Atl Rovellasca), 3° Houzayfa Sougne 8”20 (Atl Triangolo Lariano).

· 1000m: 1° Lorenzo Guido 3’03”8 (Team Pasturo), 2° Enea Lazzaroni 3’17”4 (Atl Osa Saronno Lib Va), 3° Filippo Mandleli 3’18”2 (Team Pasturo), 5° Carlo Introzzi 3’22”3 (Atl Mariano Comense).

· Getto del peso: 1° Marco Pirovano 11,35m (Sesto 76 Lisanza Va), 2° Davide Mastrobuono 11,12m (Sesto Lisanza Va), 3° Lorenzo Marinoni 11,11m (Pol Lib Cernuschese), 4° Leonardo Telmon 9,85m (Atl Triangolo Lariano), 5° Marino Salvi 8,82m (Pol Lib Cernuschese).

GALLERIA FOTOGRAFICA