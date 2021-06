A tutta corsa e non solo… varie dai campi di gara

Maria Righetti prima donna alla Sempione Running Free

PAVIA – Con 66,67m Giacomo Proserpio (Atl Lecco Colombo Costruzioni) si impone nella gara che la Cento Torri Pavia ha organizzato al campo Coni di via Treves, le gare di interesse nazionale per gli Assoluti hanno avuto una buona partecipazione con risultati di spessore come il 23”61 sui Alessia Pavese che con i colori del Cs Aeronautica Militare vince i 200m tempo che nella apposita tabella vale ben 1034 punti, unica gara che ha superato i 1000 punti mentre sopra i 900 quasi tutte le altre con il nostro lanciatore che ne ha totalizzato 966.

Manuel Tagliaferri, altro lecchese in gara con i colori dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, per la prima volta scende sotto il muro dei 4’ netti sui 1500m e con 3’59”54 si piazza al 9° posto e va a ritoccare il vecchio primato personale di 4’02”65 che risaliva al 2017. Sempre sui 1500m, ma al femminile, in gara la lecchese Nicole Acerboni che difende i colori della Bracco Atletica, per lei 4’42”15 che valgono il 5° posto.

Pol Libertas Cerenuschese e Us Derviese in gara Concesio, Davide Raineri 3° sui 1500m

Meeting di interesse nazionale per Assoluti e Master a Concesio (BS) organizzato dall’Atl Brescia Marathon, presenti atleti della Polisportiva Libertas Cernuschese e dell’Us Derviese. I risultati ottenuti partendo dai 400m vedono all’8° posto Laura Confalonieri con 1’01”11, negli 800m al 4° posto con 2’19”23 Irene Bonanomi, 10^ Sara Ghezzi sui 1500m in 5’04”99, al 18° posto per l’Us Derviese Benedetta Buzzella con 5’22”42.

il settore maschile vede sui 400m al 15° posto Dario Veronesi con 53”92, al 27° Fausto Veronesi con 57”68, passando agli 800m al 29° posto Luca Biraghi in 2’18”68, nei 1500m il migliore lecchese è ancora una volta Davide Raineri in gara con i colori della Cs San Rocchino Brescia che con 3’59”32 si prende il 3° posto, al 30° posto Edoardo Uselli in 4’28”74 al 9° Mario Buzzella dell’Us Derviese in 4’42”41° Nicola Castellazzi in 4’44”13, al 50° Andrea Fumagalli in 4’56”44.

Sempione Run Free, Maria Righetti su tutte, Manuel Sella vince tra i Master 35, Alessia Ippolito tra le Promesse.

10 km di corsa su strada per il circuito Milano & Monza Run Free, al parco Sempione vince Simone Paredi in 32’56” con Manuel Sella (Atl Lecco Colombo Costruzioni) ottimo 4° Assoluto e 1° tra i SM35 col tempo di 34’24”. Anche al femminile soddisfazioni in casa Atletica Lecco Colombo Costruzioni grazie al 14° posto Assoluto di Maria Righetti prima donna al traguardo e ovviamente migliore anche nella categoria SF35, al 31° posto Assoluto Paolo Frigerio (Avis Oggiono) in 39’17”, al 43° Dino Besana (Soc Escursionisti Civatesi) in 40’29”. Vince tra le Promesse per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni, Alessia Ippolito con 42’13”, al 69° posto in 42’57” Maria Andrea Longhi (Tre Life), al 112° Giuseppe Cavenaghi (Gs Rogeno) con 46’28”, al 3° posto tra le SF45 Lorena Schivalocchi (Soc Escursion isti Civatesi) in 47’46, al 191° Mario Gioia (Pol Rovinata) con 54’01”.

Lago Maggiore Half Marathon, nella top five Michele Azzoni

Ai primi tre posti tre atleti di nazionalità straniera, a vincere la 13^ edizione della “Lago Maggiore Half Marathon” in 1h02’42” l’elvetico Julien Wanders che precede il norvegese Sondre Nordstat Moen che arriva in 1h03’00 e a completare il podio il keniota Matthew Kibarus in 1h07’52”, al 4° posto il primo italiano, Alessio Dalessandro della Podistica Torino con 1h09’51”, molto bene alle sue spalle il lecchese Michele Azzoni (Atl lecco Colombo Costruzioni) che arriva in 1h11’25”, al 323° posto per l’Als Cremella conclude Ivano Zanforlin in 1h49’05”, stessa società per Tiziano Zappa che conclude al 545° posto in 2h03’22”, all’11° posto tra le SF55 per l’Als Cremella chiude in 2h05’56” Maria Rosita Villa, al 31° posto tra le SF45 la compagna di club Simona Di Paolo in 2h13’33”, stessa categoria e società per Sonia Carli che con 2h17’46” arriva al 34° posto.

A Verbania si corre anche nella distanza più corta, 10km e vittoria per Marco Giudici della Sport Project VCO che taglia il traguardo dopo 31’23” lasciandosi alle spalle Antonino Lollo dell’Atl Bergamo 1959 Orio Center che arriva in 32’00” e a completare il podio Thomas Floriani, compagno di squadra del vincitore che arriva in 33’05”, al 25° posto (2° di categoria SM45) Ambrogio Artusi della Pol Pagnona che taglia il traguardo dopo 41’07”.