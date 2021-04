Atletica a tutto campo, gli atleti lecchesi impegnati su più fronti

Laura Renna vince gli 800m a Salò

Tre vittorie lecchesi al memorial Alma Clerici

SALO’ – Vittoria in solitaria per la portacolori dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Laura Renna, campionessa italiana Allieva dei 1500m nel 2020, mercoledì sera si impone sulla distanza degli 800m nel meeting di interesse nazionale che i Runners Salò hanno organizzato sulla pista di casa, 2’15”53 il tempo della lecchese, superiore di 4” al suo primato personale ma corso i n completa solitudine con le avversarie che hanno solo potuto inseguirla da lontano.

A Saronno, nel week-end, le gare di contorno al campionato regionale di prove multiple. Ad Andrea Colombo i 200m

Nutrita la pattuglia giallo blu che ha preso parte alla gara dei 200m, Andrea Colombo vince in 22”02, Alessandro Rota chiude al 6° posto in 22”51, Abenezer Mandelli 12° in 23”31, Christian Jacovone 14° in 23”46, Marco Crimella 18° in 23”79, Matteo Scaccabarozzi 19° in 23”95, Davide Pozzoni 22° in 24”30, Andrea Tedoldi 27° in 24”51, Giorgio Bergna 32° in 24”73, Antonio Francesco Alfieri 33° in 24”75, Lorenzo Scaglia 36° in 25”02, Lorenzo Orlandi 39° in 25”19, Alessandro Panizza 44° in 25”77 e Matteo Montagna 47° in 25”85.

Sui 400m Michele Stacchini al 5° posto con 51”97. Sugli 800m al 5° posto Simone Bossetti con 2’02”31, all’8° Pietro Caspani con 2’02”68, al 10° Walter Palladino con 2’04”07 e al 24° Federico Meda con 2’14”76.

Podi sugli ostacoli, Simone Manzoni bronzo tra gli Allievi, Alessandro Rota e Davide Colombo ai primi due posti tra gli Juniores, Clarissa Boleso bronzo sui 200m.

Simone Manzoni a podio nei 110hs Allievi col 3° posto in 16”35 seguito al 5° da Nicolò Zucchi con 16”94. Doppietta nei 110hs riservati agli Juniores, Alessandro Rota vince in 14”6 e Davide Colombo è 2° in 14”75. Passando al settore femminile sui 200m ampia la partecipazione delle nostre con Clarissa Boleso al 3° posto in 25”34 seguita al 6° da Lisa Galluccio con 25”78, all’8° da Federica Lega in 25”99, al 16° da Elena Battista in 27”60, al 18° da Elisa Crippa in 27”95, al 23° da Martina Panzeri in 28”70, al 31° da Sara Sangalli in 29”09, al 33° da Cecilia Bignardi in 29”28, al 38° da Alessia Toraldi in 29”48, al 44° da Maria Salatini in 30”32, al 49° da Ines Gennuso in 30”96 e al 58° da Sara Carrera in 32”90.

Sui 5400m 4° posto per Clarissa Boleso in 59”35 seguita all’11° da Chiara Vergani in 1’01”79 e al 18° da Anna Panzeri in 1’06”93. Giorgia Maria Belingheri chiude al 13° posto gli 800m correndoli in 2’35”04, Elisa Agostini al 6° posto sui 100hs Allieve in 17”41.

Rovellasca, in gara i Cadetti/e per il memorial “Alma Clerici”

Sabato in gara le categorie Cadetti/e delle province di Como/Lecco, Sondrio e Varese nelle gare valide per il memorial Alma Clerici, tre vittorie per i lecchesi impegnati, vince gli 80hs Sara Cazzaniga (Atl Cassago) con 13”60, Elisa Dozio (Gs Virtus Calco) fa sua la gara del getto del peso con 10,29m; Federico Ciappesoni (Pol Mandello) si aggiudica i 100hs in 14”88.

A podio col 2° posto Matteo Maggioni (Gs Virtus Calco) sui 100hs in 15”18, Carlo Tagliabue (Us Derviese) sui 1000m con 2’58”16, Stefano Lattuada (Pol Mandello) con 5,35m nel salto in lungo e Elisa Pozzoni (Pol Libertas Cernuschese) sui 1000m in 3’28”80.

Campionati regionali Cadetti/e di staffetta a Cairate

Campionati regionali di staffette per le categorie Cadette/i e gare regionali per gli Assoluti, manifestazione quasi completamente disertata dalle nostre società impegnate su altri fronti, la Polisportiva Libertas Cernuschese presenta i suoi atleti nella 4x100m Allievi e Assoluta femminile, Fausto Veronesi, Giacomo Brambilla, Luca Biraghi e Alessio Vettori con 48”18 concludono al 21° posto; Laura Confalonieri, Carolina Maggioni, Alice Bianchi e Matilde Gervasoni con 51”67 sono al 10° posto, nella 3x1000m Cadetti al 6° posto con 9’38”62 concludono Lorenzo Pozzoni, Lorenzo Passavanti e Simone Brivio.

Due le formazioni della Virtus Calco, entrambe in gara per il titolo, nella 4x100m Cadette chiudono al 28° posto Clelia Brognoli, Matilde Bellini, Elisa Dozio e Ilaria Rossi che chiudono in 55”71, al maschile sono Matteo Maggioni, Niccolò Dozio e Stefano Tagliaferri nella 3x1000m a chiudere in 10’10”43 che vale il 12° posto.