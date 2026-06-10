Atletica. Agli italiani Chiara Panzeri (Esathlon) e Matteo Maggioni (Decathlon) a un passo dal podio

Campionati Italiani individuali di prove multiple Allievi, Junior e Promesse e Trofeo Nazionale Cadette/i

BRESSANONE (BZ) – Due giorni di gara a Bressanone per il Campionato Italiano delle prove multiple, categoria Cadette per l’Esathlon e Octathlon, le Allieve per l’Eptathlon, Decathlon per Allievi, Juniores e Promesse per il Decathlon e Eptathlon per Juniores femminili e Promesse femminili.

Presenti 5 atleti lecchesi, quattro dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, una per l’Atletica 87 Oggiono; tutti hanno migliorato i primati personali. I migliori risultati sono stati due quarti posti: il primo è di Chiara Panzeri (Atletica 87 Oggiono) nell’Esathlon (80hs, salto in lungo, lancio del giavellotto, getto del peso, salto in alto, 600m) con 4.266 punti nuovo primato personale (125 punti in più). Chiara chiude le sei gare:12”18 negli 80hs; salto in lungo con 4,57m; lancio del giavellotto con 25,86m p.p; getto del peso con 7,65m; salto in alto con 1,51m e 1’45”30 sui 600m.

Quarto anche Matteo Maggioni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nel Decathlon categoria Promesse (100m, salto in lungo, getto del peso, salto in alto, 400m, 110hs, lancio del disco, salto con l’asta, lancio del giavellotto, 1500m) con 6.379 punti nuovo primato personale. Matteo chiude le 10 gare in programma: 11”16 sui 100m p.p; 6,82m nel salto in lungo; 10,29mn sul getto del peso; 1,77m nel salto in alto; 50”84 sui 400m; 15”98 sui 110hs; 28,14m nel lancio del disco p.p; 4,30m nel salto con l’asta p.p; 42,22m nel lancio del giavellotto p.p; 4’59”43 sui 1500m, ben 5 nuovi primati personali.

Nella categoria Juniores sono due le Juniores dell’Eptathlon (100hs, salto in alto, getto del peso, 200m, salto in lungo, lancio del giavellotto, 800m) entrambe dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni.

Elena Invernizzi conclude al 7° post con 4.632 punti nuovo primato personale (212 punti in più): 14”47 sui 100hs p.p; 1,57m nel salto in alto p.p; 9,29m getto del peso p.p; 25”24 sui 200m p.p; 5,33m nel salto in lungo; 29,19m nel lancio del giavellotto p.p; 2’36”63 sugli 800m, ben 6 nuovi primati personale.

Elisa Dozio conclude al 9° posto con 4.461 punti nuovo personale (222 punti in più): 14”90 sui 100hs p.p; 1,45m nel salto in alto; 11,70m nel getto del peso; 26”55 sui 200m p.p; 5,08m nel salto in lungo; 40,11m nel getto del giavellotto, 2’56”48 sugli 800m, per lei 3 nuovi primati personali.

Nella categoria Allievi Riccardo Galbusera (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nel Decathlon (100m, salto in lungo, getto del peso, alto in alto, 400m, 110hs, lancio del disco, salto con l’asta, lancio del giavellotto, 1500m) chiude al 21° posto con 5.353 punti, prima volta sulla gara del Decathlon, i suoi risultati: 12”57 sui 100m p.p; 5,81m nel salto in lungo; 9,35m nel getto del peso; 1,83m nel salto in alto; 57”12 sui 400m p.p; 16”44 sui 110hs; 29,27m nel lancio del disco p.p; 3,65m nel salto con l’asta; 36.57m nel lancio del giavellotto p.p; 4’53”24 sui 1500m p.p; anche lui ben 6 nuovi primati personali.