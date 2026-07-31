Atletica. Anche il lecchese Konjoneh Maggi all’Europeo, gareggerà sui 5000 metri

La rassegna continentale a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 fino al 16 agosto

LECCO – Il Direttore Tecnico Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei selezionati per il Campionato Europeo Assoluto: ben 132 atleti azzurri, 70 al maschile, 62 al femminile.

Tantissimi atleti potranno salire sul podio a partire da Nadia Battocletti (5000m/10.000m), Marcell Jacobs (100m/4x100m), Yeman Crippa (10.000m), Leonardo Fabbri (getto del peso), Sara Fantini (lancio del martello), Antonella Palmisano (marcia mezza maratona), Matteo Furlan (salto in lungo), Massimo Stano (marcia maratona), Andy Diaz (salto triplo), Andrea Dallavalle (salto triplo), Zaynad Dosso (100m/4x100m/4×100 mista), Larissa Iapichino (salto in lungo).

Tra gli azzurri ci sarà anche il lecchese Konjoneh Maggi (Atleta Casone Noceto) che gareggerà sui 5000m; nella biografia della Fidal si legge che “a quattro anni ‘Konjo’ è arrivato dall’Etiopia, adottato da una famiglia di Civate (Lecco) insieme a una sorella e un fratello. Ha giocato a basket per oltre un decennio, ma poi ha voluto mettere alla prova le doti di resistenza intraviste nelle gare scolastiche. Seguito dal 2020 a Lecco da Maria Righetti nell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, nel 2021 ha vinto la Cinque Mulini juniores, mentre nel 2022 è rimasto a lungo fermo per una frattura da stress alla tibia destra. Ha conquistato nel 2023 il titolo italiano dei 10 km promesse e da ottobre 2024 si è trasferito a Rubiera (Reggio Emilia) sotto la guida tecnica di Stefano Baldini, piazzandosi sesto tra gli U23 agli Europei di cross. Nel 2025 si è aggiudicato il tricolore promesse nella campestre (terzo assoluto) e sui 5000 metri, poi nel 2026 è arrivato secondo nei campionati italiani di cross. Laureato in economia, banca e finanza alla Bicocca di Milano dopo il diploma al liceo scientifico. Nel tempo libero ascolta molta musica ed è un amante dei viaggi”.

Konjoneh sabato scorso è salito sul podio col 3° posto sui 5000m a Firenze per il Campionato Italiano Assoluto con 13’41”54, il lecchese due settimane fa a Heusden-Zolder (Belgio) ha migliorato il suo primato personale dei 5000m con 13’24”05, nella graduatoria nazionale il lecchese attualmente è al primo posto. Complimenti ancora per l’ennesima maglia azzurra e lo aspettiamo al Campionato Europeo.