Atletica. Bene i lecchesi in campo a Cernusco sul Naviglio, Cairate e Brescia

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)- XI Athletic Elite Meeting, gara internazionale Assoluta, corse e lanci: 150m, 300m, 1000m, 5000m, 3000sp, 100hs/110hs, (100m e 300hs ad invito), getto del peso, lancio del giavellotto. 10 atleti lecchesi in gara: Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Merate Atletica Promoline, Polisportiva Cernuschese, Up Missaglia. Elisa Valensin (Fiamme Oro Padova) frantuma il primato italiano dei 300m Under 20, il suo tempo 37”17 migliora di 2”31 quello del 2022 da Cadetta.

Bene i lecchesi: Matteo Masetti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 2° nel lancio del giavellotto con 68,82m poco meno di 2m dal suo primato personale fatto nel 2020; Lorenzo Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 4° classificato sui 1000m con 2’24”14, nuovo primato personale; Davide Colombo (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 3° classificato sui 110hs col tempo di 14”90.

Tutti i lecchesi in gara e i vincitori

100m-Ludovica Galuppi 11”87 (Bracco Atletica).

100m-1° Filippo Cappelletti 10”46 (Atl Osa Saronno Libertas), 8° Andrea Colombo 10”83 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

150m-1^ Jessy Osaya Ifa Uwadiae 18”23 (Atl Alessandria), 7^ Carolina Majer 19”07(Atl Lecco Colombo Costruzioni).

150m-Jim Folajin Fonseca 15”66 (Atl Cento Pavia).

300m-1^ Elisa Valensin 37”17 (Gs Fiamme Oro Padova).

300m-1° Pietro Pivotto 33”10 (Atletica Biotekna).

1000m-1^ Francesca Premoli 2’54”55 (Pro Sesto Atletica Cernusco).

1000m-1° Giovanni Lazzaro 2’19”76 (Aeronautica Militare), 4° Lorenzo Forni 2’24”14 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 24° Andrea Casati 2’35”50 (Merate Atl Promoline), 28° Gabriele Sutti 2’38”00 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 39° Lorenzo Pozzoni 2’48”40 (Polisportiva Libertas Cernuschese).

5000m-1^ Micheline Niyomahoro 16’11”11 (Nissolino Sport-Burundi).

5000m-1° Yves Nimubona 13’34”26 (Atl Casone Noceto-Ruanda).

3000sp-1^ Kena Tufa 9’38”18 (Etiopia).

3000sp-1° Berihun Moges 8’29”51 (Etiopia).

100hs-1^ Giorgia Marcomin 13”67 (Atl Osa Saronno Libertas).

110hs Juniores-1° Matteo Manzoni 15”18 (Pro Sesto Atletica Cernusco).

110hs-1° Daniel Okoluku 14”47 (GBA Cinisello Balsamo), 3° Davide Colombo 14”90 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

300hs invito-1^ Alessia Seremandi 40”04 (Ga Fiamme Gialle).

300hs invito-1° Jose Reynaldo Benconse De Leon 35”53 (Avis Barletta).

Getto del peso-1^ Sara Verteramo 16,22m (Battaglio Cus Torino).

Getto del peso-1° Vincenzo D’Agostino 18,68m (Avis Barletta).

Lancio del giavellotto-1^ Adjimon Pasc Adanhoegbe 52,86m (Cus Pro Patria Milano).

Lancio del gavellotto-1° Michele Fina 71,26m (Cs Esercito), 2° Matteo Masetti 68,82m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 7° Giacomo Arienti 53,04m (Up Missaglia).

A Cairate riunione provinciale open Ragazzi/e, Cadette/i. Chiara Panzeri vince gli 80hs

Domenica mattina, organizzate dalla società Atletica Cairatese, si sono svolte le gare giovanili di atletica per le categorie Ragazze/i, Cadette/i; velocità, ostacoli, mezzofondo, salti e lanci, presenti 13 atleti lecchesi (Cs Cortenova, Atl 87 Oggiono, Merate Atletica Promoline).

Sei podi per i lecchesi con Chiara Panzeri (Atl 87 Oggiono) che vince la gara degli 80hs Cadette col tempo di 12”84 nuovo primato personale (54 centesimi in meno). 2^ Chiara Arrigoni (Cs Cortenova) sui 1000m Ragazze con 3’30”29 p.p., Maissara Iwena (Cs Cortenova) 2^ sui 300m Cadette col tempo di 42”65 p.p., Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova) 2° sui 1000m Ragazzi con 3’06”18 p.p., Riccardo Andor Longoni (Cs Cortenova) 3° sui 1000m Cadetti col nuovo primato personale con 2’50”28, Tommaso Pirovano (Merate Atletica Promoline) 3° classificato sui 100hs cadetti col tempo di 15”52 nuovo primato personale.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi

300m-Cadetti: 14° Tommaso Pirovano 42”15 p.p. (Merate Atl Promoline), 21° Federico Pellizzaro 43”09 p.p. (Cs Cortenova), 28° Andrea Malugani 45”42 p.p. (Cs Cortenova).

300m-Cadette: 42^ Soffia Naciri 50”92 p.p. (Atl 87 Oggiono).

1000m-Ragazze: 4^ Matilde Spano 3’35”47 p.p. (Cs Cortenova), 28^ Elena Malugani 4’07”41 p.p. (Cs Cortenova).

1000m-Cadette: 7^ Chiara Panzeri 3’39”35 (Atl 87 Oggiono).

1000m-Cadetti: 4° Nicola Spano 2’57”31 (Cs Cortenova).

Lancio del giavellotto-Cadette: 11^ Soffia Naciri 11,42m p.p. (Atl 87 Oggiono).

A Brescia il 5° Trofeo Rebo

Sabato pomeriggio, organizzato dalla società Rebo Gussago, si è svolto il 5° trofeo Rebo, terza tappa del Trofeo Marmotte 2025, presenti i Ragazzi dell’Atletica Merate Promoline che hanno ottenuto due successi e un terzo posto. Giacomo Brivio vince il vortex con 47,74m p.p., Federico Leone Galmuzzi vince i 60m col tempo di 8”08 primato personale, terzo nel salto in alto con 1,40m nuovo primato personale 7 centesimi in più.

Tutti gli altri risultati dell’Atletica Promoline Merate

60m-Ragazze: 22^ Giulia Brambilla 9”28 p.p.

60m-Ragazzi: 15° Paolo Panzeri 8”80 p.p.

Salto in lungo-Ragazze: 9^ Giulia Brambilla 3,90m p.p.

Salto in alto-Ragazzi: 7° Giacomo Brivio 1,31m p.p.

Vortex-Ragazzi: 9° Paolo Panzeri 39,72m p.p; 15° Cesare Tarchetti 38,04m .