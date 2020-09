Atletica. Bene i lecchesi in gara al trofeo Marco Rotta

Oltre 300 atleti martedì sera a Brugherio

Da Cernusco sul Naviglio a Brugherio, ma lo spettacolo resta identico

BRUGHERIO – Cambia sede il trofeo “Marco Rotta” organizzato dalla Pro Sesto Atletica e dallo storico campo di Cernusco sul Naviglio, trasloca nella vicina pista di Brugherio, cambia location ma non cambia lo spettacolo e le gare imperniate sulle distanze dei 400/800 e nel salto in lungo, vedono un’alta partecipazione con 326 atleti partecipanti.

Gli 800 maschili con ben 118 partenti, 60 al femminile, Micol Majori e Catalin Tucuceanu a vincere.

Ben 16 serie per completare gli 800m maschili preceduti dalle 9 femminili, spettacolo in prima serie con Laura Pellicoro della Bracco Atletica a tirare il gruppo, non si stacca però Micol Majori della Pro Sesto e sul finale riesce a passare andando a vincere in 2’11”61 contro il 2’12”53, nella 9^ serie galoppata solitaria per l’azzurra Silvia Oggioni che essendo senza tempo per regolamento corre dopo quelle accreditate, per lei 2’13”60 e terza posizione complessiva.

Al maschile bella gara con più atleti a contendersi la vittoria che arride al rappresentante dell’Ultralite Vittorio Veneto, Catalin Tucuceanu riesce a spuntarla in 1’47”72 su David Nikolli della 100 Torri Pavia che arriva in 1’48”6 col podio completato da Mor Seck dell’Athletic Club 96 Alperia in 1’50”33.

Bene i lecchesi capitanati da Marco Aondio al personale in 1’53”19.

Prima serie (quella con i migliori tempi di accredito) col nostro Marco Aondio che lotta caparbiamente e si piazza al 5° posto ma quel che più conta che ritocca il primato personale aggiornandolo a 1’53”19 che gli vale l’8° posto finale. Gli altri piazzamenti vedono: 25° Davide Raineri 1’59”3 (San Rocchino), 28° Simone Bossetti 1’59”77; 31° Andrea Casati 2’00”60 (Merate Atl Promoline), 37° Mattia Adamoli 2’01”59 (Us Derviese), 42° Giovanni Artusi 2’02”20; 46° Jonut Puiu 2’03”08.

Al femminile la lecchese Nicole Acerboni vince la 2^ serie con i colori della Bracco Atletica in 2’19”67 che gli vale l’8° posto complessivo, seguono al 21° la compagna di allenamenti e di club Ilaria Menatti con 2’25”25, al 26° la rientrante Irene Arlati con 2’26”83.

Alexandra e Serena Troiani appaiate sui 400m

Incredibile finale sui 400m femminili con le due gemelle Troiani, Alexandra e Serena a concludere la gara con lo stesso tempo, 54”53 per entrambe, a completare il podio Marta Pileggi dell’Atl Bergamo 59 Oriocenter con 56”96, le nostre si piazzano al 7° con Federica Lega in 58”35 e all’8° con Clarissa Boleso con 58”46.

Al maschile Bakari Dandio Pozzi del Cus Pro Patria Milano mette tutti dietro con 47”82, alle sue spalle Davide Marelli della Bernatese con 48”19 e Mc Tere Michele Falappi dell’Atl Chiari 196 Libertas in 48”39 a completare il podio. Dei lecchesi al 29° posto Marco Crimella con 52”55, al 33° Davide Pozzoni in 53”14, al 38° Walter Palladino in 54”03, al 46° Dario Veronesi 55”3 (Pol Libertas Cernuschese), al 50° Nicholas Mandelli 56”85 (Us Derviese) e al 59° Gianbattista Rapella in 1’13”84 (Vigor Ligornetto).

A Eleonora Alberti e Lorenzo Cagliero le gare di lungo

Buon salto per la varesina Eleonora Alberti che vince il lungo con 5,82m seguita da Alessia Boroni (Atl Val Trompia) con 5,56m e a completare il podio da Giorgia Dizdari (Atl Bergamo 59 Oriocenter ) con la stessa misura. Sfiora il podio col 4° posto per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni, Federica Maggi con 5,41m seguita dalle compagne Elisa Nobili 16^ con 4,98m e Elisa Storni 17^ con 4,93m.

Lorenzo Cagliero della Riccardi Milano si aggiudica con 6,66m la gara maschile, seguito da Giulio Panara della Pro Sesto con 6,58m e da Matteo Maggiolini del Team Lombardia con 6,42m.