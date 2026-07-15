Atletica, buoni risultati per i lecchesi in gara sabato a Brescia

Konjoneh Maggi vince i 3000m con 8’01”02, con lui sul podio i due kenioti Alex Mosolua 2° con 8’02”58, John Kareithi Kariuki 3° con 8’025”76

Lorenzo Azzalini 3° posto nel salto in lungo con 7,28m nuovo primato personale con 3cm un più

BRESCIA – Sabato pomeriggio organizzata dall’Atletica Valtrompia, si è svolto il 6° Meeting Della Leonessa-X Memorial Davide Boroni; gare di atletica leggera partendo dalla categoria Cadette/i per i 1000m, fino alle gare assolute. Hanno corso i 100m, 200m, 400m, 800m, f/m, 100hs al femminile e i 3000m con invito al maschile, salto triplo femminile, salto in lungo e salto in alto maschile, lancio del disco e del martello femminile.

Hanno gareggiato 13 lecchesi, i due migliori risultati sono quelli di Konjoneh Maggi (Atletica Casone Noceto) capace di vincere i 3000m a invito con 8’01”02 a pochissimo del suo primato personale, sul podio assieme al lecchese sono saliti i due kenioti, Alex Mosolua 2° con 8’02”58, John Kareithi Kariuki 3° con 8’025”76, gran bella gara per Lorenzo Azzalini (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) capace di migliorarsi nel salto in lungo con 7,28m e chiudere al 3° posto, a vincere è stato il rumeno Mihnea Esanu con 7,64m.

Nei 100hs 5° posto per Elena Invernizzi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 14”77, peccato nei 1000m nei Cadetti è arrivato un acquazzone con raffiche di vento, Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova) chiude al 9° posto con 2’50”73, Tristan Lamperti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 10° posto con 2’57”90.

Nei 100m Lorenzo Amati (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) chiude all’11° posto con 10”98, nel salto in lungo 11° posto Christian Jacovone (Up Missaglia) con 6,21m, al 12° posto Andrea Tedoldi (Up Missaglia) con 6,20m; sui 200m Matteo Scaccabarozzi (Up Missaglia), chiude al 14° posto con 23”28; sui 400m Sofia Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) chiude al 16° posto con 1’00”05 nuovo primato personale abbassandolo ben 4” in meno, sugli 800m Alice Dell’Oro (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) chiude al 17° posto con 2’16”21 nuovo primato personale migliorandolo ben 1” e mezzo, sui 400m Alessandro Canclini (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) chiude al 22° posto con 50”53 a solo 4 centesimi del suo primato personale, sui 100m chiude al 24° posto Christian Limonta (Up Missaglia) con 11”57.