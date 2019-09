Atletica. Campionati Europei Master. In gara anche Elena Fustella e Carmen Piani

JESOLO- è stata una rassegna dei record quella che si è appena conclusa a Jesolo, oltre 5000 partecipanti che dal 5 al 15 settembre hanno viso la località veneta letteralmente presa d’assalto da atleti ed accompagnatori degli EMAC 2019, ovvero i campionati europei per atleti delle categorie Master.

Elena Fustella e Carmen Piani per l’ Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Non potevano mancare le due atlete lecchesi più rappresentative, così come non sono mancate le soddisfazioni per le due atlete. Prima gara e anche s e non riescono a salire sul podio individualmente, ci salgono col 2° posto a squadre e lo fanno nei 4km di cross dove grazie al 5° posto di Elena Fustella, al 7° di Carmen Piani e all’8° di Patrizia Passerini, ottengono la somma dei tempi di 47’43” e concludono alle sole spalle della Gran Bretagna che ottiene 46’08”.

Argento e bronzo nella gara conclusiva.

Chiusura col botto per le due giallo blu, la 10km su strada vede le due lecchesi posizionarsi ai lati dell’inglese Clare Elms che taglia il traguardo vittoriosa in 37’56” con Elena che con 40’50” si prende un meritato argento e con Carmen bronzo in 42’13”, le due atlete lecchesi hanno ceduto il passo all’inglese autentica dominatrice di questi campionati che la vedono mettersi al collo ben 5 medaglie d’oro, suoi infatti i titoli continentali della Master 55 degli 1500m corsi in 5’03”71, dei 5000m con 19’00”03 , dei 10000m con 39’19”51, dei 4k m di cross con 14’33” e dei 10km su strada con 37’56” a cui aggiunge “solo” l’argento degli 800m correndoli in 2’28”10.